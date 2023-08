Papež přiletěl do Portugalska, zkritizoval eutanazii

Lisabon - Papež František dnes dopoledne přiletěl do Lisabonu, kde začíná pětidenní návštěvu Portugalska. Do země přicestoval kvůli Světovým dnům mládeže, na nichž se podle tiskových agentur předpokládá účast až jednoho milionu věřících. Ve svém prvním veřejném projevu papež zkritizoval eutanazii, kterou nedávno Portugalsko schválilo. Pro šestaosmdesátiletou hlavu katolické církve se jedná o první cestu do zahraničí po červnové operaci kýly.

Dnes se papež bude věnovat především schůzkám s oficiálními představiteli. Po příletu se setkal s portugalským prezidentem Marcelem Rebelem de Sousa, který je praktikujícím katolíkem. Papež se při přesunech pohyboval na kolečkovém křesle. Ve svém prvním projevu, který přednesl před představiteli diplomatického sboru a občanské společnosti, zkritizoval nedostatek solidarity s migranty, nízkou porodnost i "lehký přístup k smrti" v Evropě. "Mám tím na mysli mnohé sofistikované zákony o eutanazii," uvedl papež.

Portugalsko po dlouhé politické bitvě schválilo eutanazii v květnu. Zákon dlouho blokoval právě konzervativní prezident Rebelo de Sousa. Jeho veto poslanci nakonec přehlasovali za podpory Socialistické strany, která má v parlamentu většinu. Se šéfem socialistů a premiérem Antóniem Costou se papež setká dnes odpoledne.

"Svět potřebuje opravdovou Evropu. Potřebuje její roli stavitele mostů a mírotvorce v její východní části, ve Středomoří, v Africe, na Blízkém východě," uvedl papež, který vyzval k hledání "kreativní cesty" pro ukončení války na Ukrajině.

V Lisabonu se očekává na Světových dnech mládeže až jeden milion věřících z desítek zahraničních zemí. Dny završí v neděli mše, na které papež pronese kázání. V sobotu hlava katolické církve navštíví poutní místo ve Fatimě, kde se podle katolíků zjevila třem dětem v roce 1917 Panna Maria.

Otazník naopak visí nad setkáním s oběťmi sexuálního násilí v církvi, které nefiguruje v oficiálním programu. Pokud se rozhovor uskuteční, tak bude mít pravděpodobně soukromou formu. Portugalská katolická církev zřídila komisi, podle které bylo od roku 1950 činiteli katolické církve sexuálně zneužito nejméně 4815 nezletilých .

Do Portugalska už odletěla i česká výprava, která se tam v rámci předprogramu účastnila takzvaných Dnů v diecézích. Celkem se dnů mládeže v Portugalsku zúčastní přes 3000 Čechů, spolu s nimi tam má být také devět českých biskupů.

Vzhledem k tomu, že na konci týdne má být v Lisabonu až 35 stupňů, úřady vyzvaly účastníky, aby hodně pili. Radnice na řadě míst ve městě nechala nainstalovat nová pítka. Kvůli vysokým teplotám má část věřících také obavy o zdraví papeže Františka, píše agentura AP.

Světové dny mládeže se obvykle konají každé tři roky, loni však byly kvůli pandemii covidu-19 odloženy na letošek. Konání katolické akce vzbudilo v zemi také kritiky kvůli vysokým nákladům i spolufinancování ze strany státu a lisabonské radnice.