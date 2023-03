Papež přijal rezignaci německého bikupa spojenou s případy zneužívání

Vatikán/Berlín - Papež František dnes přijal rezignaci německého biskupa Franze-Josefa Bodeho, který se rozhodl opustit svůj úřad kvůli chybám, jichž se dopustil při řešení případů sexuálního násilí ve své diecézi. Informovala o tom agentura DPA. Papež shodou okolností právě dnes rozhodl také o tom, že prodlouží platnost dekretu z roku 2019, kterým zavedl povinnost okamžitě hlásit případy sexuálního zneužívání nebo snahu o jejich krytí, a rozšíří jeho působnost.

Dvaasedmdesátiletý Bode byl od roku 1995 biskupem v Osnabrücku a v prohlášení uvedl, že k rozhodnutí o odchodu z úřadu ho přiměly výsledky šetření ohledně případů sexuálního zneužívaní v jeho diecézi, jehož předběžné závěry byly zveřejněny v září. "Důrazně se hlásím ke své odpovědnosti a svým osobním pochybením a chci dnes všechny, kterých se to týká, znovu požádat o odpuštění," uvedl Bode.

Předseda německé biskupské konference Georg Bätzing uvedl, že oznámení o Bodeho rezignaci přijímá "s lítostí a respektem". Podle něj jím biskup na sebe přijal odpovědnost za téma sexuálního násilí v církvi.

Papež zatím nerozhodl o tom, zda vyhoví i žádosti německého kardinála Rainera Marii Woelkiho, který mu loni rovněž nabídl rezignaci poté, co čelil kritice za to, jak řešil kauzy spojené se sexuálním zneužíváním kněžími v kolínské arcidiecézi. Církevní zpráva z roku z roku 2021 konstatovala, že ve farnostech pod správou arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem bylo v letech 1975 až 2018 sexuálně zneužito 314 nezletilých ze strany 202 členů kléru a světských pracovníků. Více než polovina případů se týkala dětí mladších 14 let, většinou chlapců.

Téma sexuálního zneužívání otřásá katolickou církví už dlouhá léta. Papež František na něj v roce 2019 zareagoval dekretem Vos estis lux mundi (Vy jste světlo světa), kterým stanovil duchovním povinnost případy sexuálního násilí okamžitě hlásit představeným. Dekret měl původně platit pouze dočasně, od konce dubna se ale stane definitivně součástí církevního práva. Papež jej také nově doplnil a rozšířil seznam zástupců církve, kterých se týká. Nově se vztahuje i na církevní laiky, napsala agentura Reuters.