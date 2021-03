Papež navštívil irácký Kurdistán a povzbudil tamní křesťany

Mosul/Irbíl (Irák) - Papež František dnes navštívil Mosul, kde na náměstí zahájil třetí den své historické návštěvy Iráku modlitbou za oběti války. Město v letech 2014 až 2017 okupovala teroristická organizace Islámský stát (IS). V Karadoši se pak setkal s místní křesťanskou komunitou, které vyjádřil svou podporu a blízkost. Odpoledne pontifex odsloužil na stadionu v Irbílu mši, které se zúčastnily tisíce lidí, informují zahraniční tiskové agentury.

Do Irbílu, správního střediska částečně autonomního iráckého Kurdistánu, papež přicestoval už brzy ráno. Přivítal ho tam prezident Ničirvan Barzání a další místní představitelé.

Po Františkově příjezdu a při modlitbě přítomní provolávali papežovi slávu. Při ceremoniálu zazněly vzpomínky na utrpění v minulosti, řečníci ale také zdůraznili jednotu a toleranci mezi náboženstvími, která v Mosulu nyní panuje.

"Jaká ukrutnost zasáhla tuto zemi, která je kolébkou lidské civilizace," uvedl papež. "Není nám dovoleno vést válku ve jménu Boha," dodala hlava katolické církve. Papež také vyjádřil přesvědčení, že "mír je silnější než válka".

František se v sobotu při setkání s představiteli dalších náboženství přítomných v Iráku vyslovil proti nábožensky motivovanému extremismu a terorismu. Po ukončení modlitby papež odhalil pamětní desku a na znamení míru pak směrem k nebi vypustil bílou holubici.

Z Mosulu papež odcestoval do Karakoše, střediska místní křesťanské komunity. Se stovkami místních křesťanů se setkal v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, který silně poničili teroristé z IS. Setkání provázela svědectví z dob okupace IS, kvůli které křesťané museli opustit město. "Kromě budov je nutné obnovit i vztahy," uvedl papež a vyzval tamní křesťany, aby hájili své kořeny, ale aby byli také schopni odpouštění.

Počet křesťanů se od americké invaze výrazně snížil, z původních asi 1,5 milionu obyvatel jich zůstalo kolem 400.000. Dnes tvoří asi jedno procento populace Iráku. Mnoho křesťanských rodin se do oblasti kvůli obavám z pokračujících násilností ani po porážce IS nevrátilo.

Svou návštěvu v Kurdistánu František zakončil hromadnou mší v italštině, arabštině a kurdštině na stadionu v Irbílu. Kapacita stadionu byla zmenšena na třetinu, což znamená 10.000 míst. "Nastal čas vrátit se do Říma, ale Irák zůstane v mém srdci," uvedl papež, který se zpět do Vatikánu vrací v pondělí.

Sobotu, což byl druhý den papežovy návštěvy Iráku, pontifex věnoval dialogu mezi náboženstvími. Navštívil významného šíitského duchovního Alího Sistáního, který vyzval k respektu všech ústavních práv křesťanů v Iráku. Na pláni u starověkého města Uru, odkud podle Bible pocházel prorok Abrahám, jehož uctívají židi, křesťané i muslimové, se pomodlil s dalšími představiteli náboženství.

Pozitivně až nadšeně hodnotí setkání s Alím Sistáním íránské deníky, některé píší o nejvýznamnější události v dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Konzervativní tisk také uvedl, že papežova návštěva je uznáním role, kterou sehrály šíitské síly v obnově a stabilizaci Iráku.