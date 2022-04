Papež František zvažuje, že navštíví Kyjev; Putina označil za potentáta

Valletta - Papež František zvažuje, že navštíví Kyjev. "Ano, je to možné," řekl dnes novinářům v letadle cestou na Maltu. Podrobnosti podle agentury Reuters neuvedl. V projevu na Maltě, kde je na dvoudenní návštěvě, dnes ruského prezidenta Vladimira Putina nepřímo označil za potentáta v zajetí nacionalistických zájmů, který podněcuje konflikty. Mluvil o stínech války přicházejících z Východu.

Pokud by se František skutečně rozhodl navštívit Kyjev, kam ho pozvali ukrajinští politici i náboženští představitelé, stal by se nejznámější osobností, která by tak během války učinila. Velký ohlas v březnu vyvolala návštěva ukrajinské metropole českým premiérem Petrem Fialou a jeho protějšky z Polska a Slovinska, kterou pozorovatelé hodnotili jako silný signál podpory Kyjevu, který čelí agresi Moskvy.

"Z východu Evropy, ze země, kde vychází slunce, se teď rozšířily temné stíny války. Mysleli jsme si, že invaze do jiných zemí, divoké pouliční boje a atomové hrozby jsou ponurými vzpomínkami na vzdálenou minulost," řekl papež v projevu k maltským představitelům. "Avšak ledové větry války, které přináší jen smrt, zkázu a nenávist, se mocně opřely do životů mnoha lidí a zasáhly nás všechny," dodal.

"Zase znovu nějaký potentát, bohužel v zajetí anachronických tvrzení týkajících se nacionalistických zájmů, vyvolává a podněcuje konflikty, zatímco obyčejní lidé cítí potřebu budovat budoucnost, která buď bude společná, nebo nebude vůbec," prohlásil také.

Novináři si dnes všimli toho, že když pětaosmdesátiletý papež v Římě nastupoval do letadla, tak nešel po schodech, ale využil zvedací plošinu. Podle Reuters to bylo poprvé. František, pro něhož je cesta na Maltu 36. cestou do zahraničí ve funkci, trpí problémy s nervy, které mu způsobují bolesti nohou.

V letadle měl papež podle novinářů dobrou náladu, ale uličkou stroje šel s obtížemi.

Pontifex musel v únoru zrušit cestu do Florencie a nezúčastnil se ani mší během Popeleční středy kvůli akutní bolesti kolen. Loni v červenci strávil deset dní v nemocnici po plánované operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva.