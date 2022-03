Papež František otevřel laikům, včetně žen, cestu do čela vatikánských orgánů

Vatikán - Papež František dnes po letech příprav vydal dokument ukotvující reformu ústřední správy římskokatolické církve, známé jako kurie. Nová pravidla stanovují, že posty v čele vrcholných orgánů Vatikánu nemusí zastávat duchovní, ale mohou v nich působit i pokřtění laici včetně žen. Františkův 54stránkový text nahrazuje předchozí pravidla vydaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1988. Informují o tom tiskové agentury.

Text byl zveřejněn přesně devět let poté, co byla současná hlava katolické církve uvedena do funkce. Agentura AP uvádí, že při zvolení Františka papežem sehrál zásadní roli jeho slib reformovat "objemnou a neefektivní vatikánskou byrokracii", která dohlíží na chod církve s počtem zhruba 1,3 miliardy věřících. Části tohoto projektu už vycházely najevo v průběhu posledních let, dnešní zveřejnění výnosu nadepsaného Praedicate Evangelium (Hlásejte evangelium) ovšem přináší jakési oficiální dokončení procesu.

V současnosti hlavní úřady a další orgány Vatikánu, označované jako dikasteria, vedou mužští duchovní, většinou kardinálové. Podle nové ústavy, která vstoupí v platnost 5. června, může dikasterium vést "kdokoli z věrných", když papež usoudí, že je daná osoba kvalifikovaná a jmenuje ji. Dokument přitom podle agentury Reuters nijak nerozlišuje mezi muži a ženami.

"Papež, biskupové a další vysvěcení kněží nejsou jedinými evangelisty v církvi," napsal František. Laici by podle něj také "měli mít role vládnutí a zodpovědnosti". Dosavadní pravidla stanovovala, že v čele předních orgánů Vatikánu mohou být jen kardinálové a biskupové.

Papež František už během svého úřadování jmenoval do relativně významných pozic i několik žen. Nejvýše postavenou ženou ve Vatikánu se podle Reuters loni stala sestra Raffaella Petriniová, která získala druhý nejvyšší post ve správě městského státu.