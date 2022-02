Papadakisová a Cizeron získali na ZOH zlato v tancích na ledě, Češi byli 16.

Peking - Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron mají po čtyřech světových titulech první olympijské zlato v tancích na ledě. Na hrách v Pekingu po rytmickém tanci předvedli i nejlepší volný tanec a rekordním součtem 226,98 bodu nechali o více než šest bodů za sebou úřadující mistry světa i Evropy Victorii Sinicinovou a Nikitu Kacalapova z Ruska. Čeští krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi si polepšili o jednu příčku na 16. místo.

Papadakisová s Cizeronem na velkém závodě bruslili naposledy na ME 2019, kdy skončili překvapivě až druzí za Sinicinovou a Kacalapovem. Do Pekingu přijeli vylepšit stříbrnou příčku z roku 2018, kdy těsně prohráli s Tessou Virtueovou a Scottem Moirem z Kanady. Zlato získali s přehledem a navázali na dvacet let starý triumf jiných Francouzů Mariny Anissinové a Gwendala Peizerata. Za Sinicinovou a Kacalapovem obsadili třetí místo Američané Madison Hubbellová a Zachary Donohue.

Sourozencům Taschlerovým se volný tanec podařil a k cestě o jedno místo vzhůru jim pomohlo i zaváhání Poláků Natalie Kaliszekové a Maksyma Spodyrijeva, kteří upadli při závěrečné zvedačce. Mladí čeští tanečníci při olympijské premiéře výrazně vylepšili 22. místo z loňského mistrovství světa.

Výsledky krasobruslení na ZOH v Pekingu

Taneční páry: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 226,98, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 220,51, 3. Hubbellová, Donohue 218,02, 4. Chocková, Bates (oba USA) 214,77, 5. Guignardová, Fabbri (It.) 207,05, 6. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 205,07, 7. Gillesová, Poirier (Kan.) 204,78, 8. Smartová, Díaz (Šp.) 199,11, 9. Fournierová Beaudryová, Sörensen (Kan.) 192,35, 10. Fearová, Gibbson (Brit.) 191,64 , ...16. Taschlerová, Taschler (ČR) 168,32.