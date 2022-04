Pánek: V Česku je třeba zřídit úřad pro záležitosti uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Česká vláda podceňuje stav po příchodu uprchlíků do Česka, je třeba zřídit úřad pro záležitosti související mimo jiné s bydlením a zaměstnáváním uprchlíků. V on-line debatě pro žáky a studenty to dnes řekl Šimon Pánek, ředitel nevládní neziskové organizace Člověk v tísni, která debatu uspořádala. Podotkl, že vláda zatím návrh odmítá. Pánek také řekl, že se dosud z Česka podařilo dostat na Ukrajinu deset vlakových souprav s humanitární pomocí. Zástupci Člověka v tísni dnes také oznámili, že do obklíčeného města Sumy byla v konvoji OSN ve čtvrtek doručena zásilka z Česka s potřebami pro 4000 lidí.

"My si myslíme, že (vláda) ji (situaci) podceňuje. Že by měla postavit silnější tým," uvedl Pánek. Řekl, že samotný příchod uprchlíků je zvládnutý skvěle. "Ale jinak to, že tady máme 350.000 a možná budeme mít půl milionu lidí, je obrovská zátěž a myslíme si, že by ji vláda měla řídit vytvořením nějakého zvláštního úřadu," řekl Pánek.

Podle Pánka by případný úřad měl fungovat přímo pod premiérem a propojovat jednotlivé resorty v tématech, jako jsou podpora bydlení uprchlíků či sledování trhu práce v krajích. Pánek podotkl, že vláda tento návrh dosud nepřijala, organizace ho ale dále "precizuje". Podle ministerstva vnitra Česko uprchlíkům z Ukrajiny do konce března udělilo 251.713 statusů dočasné ochrany. Za čtvrtek ho získalo 2909 osob. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je ale pravděpodobně výrazně vyšší.

K humanitární pomoci Pánek řekl, že Člověk v tísni dosud díky darům, včetně materiálních, od lidí získal zhruba 1,7 miliardy korun, z čehož organizace zatím na pomoc napadené zemi využila 250 milionů korun. "Nám se podařilo jako České republice dostat na Ukrajinu deset vlakových souprav, (...), když se to přepočítá, tak je to asi 160 až 170 náklaďáků," uvedl Pánek. Ve vlacích, které se na hranicích překládají, jsou potraviny, hygienické potřeby, deky, matrace a spací pytle. Zatímco na východní Ukrajinu putují především potraviny, voda a hygienické potřeby, do západních oblastí organizace posílá vybavení pro uprchlická centra.

Také zásilka z Česka, která ve čtvrtek dorazila do Sumy na severovýchodě země, jednoho z válkou nejvíce zasažených měst, podle Člověka v tísni obsahovala právě potraviny a hygienu. Ve městě, i dalších těžko dostupných oblastech, ji bude distribuovat ukrajinský Červený kříž.

"Teď se snažíme poslat vlak přímo do Záporoží, kam směřuje mnoho uprchlíků z Mariupolu," řekl Pánek. V Záporožské oblasti je podle něj v současnosti zřejmě kolem 150.000 lidí z Mariupolu. Pánek také doufá v to, že až se na Ukrajině "rozběhne" plná funkčnost organizací OSN, bude jednodušší vyjednávat s ruskou stranou o vzniku humanitárních koridorů a distribuci potřeb lidem. Člověk v tísni na Ukrajině působí od roku 2014, nyní tam má podle Pánka zhruba stovku zaměstnanců, s nimiž spolupracují dobrovolníci.