Pandemie zpomalila natáčení filmů, Netflix zavádí povinné očkování zaměstnanců

Los Angeles - Natáčení několika hollywoodských filmů a seriálů opět zkomplikovala pandemie covidu-19. Firma Netflix proto oznámila, že bude po amerických hercích a členech štábů, kteří pracují v jejich blízkosti, vyžadovat očkování proti covidu-19, informoval dnes deník The Wall Street Journal.

Mezi seriály, které si v poslední době kvůli koronaviru daly nucenou přestávku, je třeba House of the Dragon (Rod Draka) televize HBO, který se odehrává 300 let před populární Hrou o trůny. Produkce už natáčení obnovila.

Filmaři museli tento týden přerušit natáčení snímku God is a Bullet (Bůh je kulka), kde hlavní role ztvární americký herec Jamie Foxx a jeho dánský kolega Nikolaj Coster-Waldau. Jednomu z naočkovaných herců vyšel pozitivní test na koronavirus. Problémy se nevyhnuly ani sedmému pokračování filmové série Mission Impossible s Tomem Cruisem nebo připravovanému seriálu Gaslit o aféře Watergate. Americký herec Sean Penn prohlásil, že se na natáčení nevrátí, dokud nebudou všichni členové štábu naočkovaní.

Výzvy, kterým čelí Hollywood, se nápadně podobají dilematu velkých amerických firem, jak se vyrovnat se šířením nakažlivější mutace delta. Například internetoví giganti Google a Facebook ve středu oznámili, že od svých zaměstnanců budou před jejich návratem do společných kanceláří požadovat očkování proti nemoci covid-19. Podobné opatření později ohlásila i streamovací služba Neflix.

Společnost tak reagovala na prohlášení několika hollywoodských studií a odborů, které uvedly, že podpoří jednotlivé produkční firmy, pokud po svých zaměstnancích budou vyžadovat potvrzení o proticovidové vakcíně.

Členové štábů a herci jsou obvykle nuceni pracovat v těsné blízkosti a nošení ochranných roušek či dodržování bezpečných rozestupů není vždy možné dodržet. Nové opatření Netflixu se zatím bude týkat zaměstnanců pracujících v tzv. zóně A, kde přicházejí do nejtěsnějšího kontaktu s herci.

Společnost ale údajně zaznamenala i problémy mimo tuto zónu a zvažuje proto, že zavede povinnost očkování pro všechny své zaměstnance.

Mezi zástupci filmových studií se prý debatovalo o tom, jak odlišit očkované a neočkované pracovníky. Obávají se ale stigmatizace těch, co očkování odmítají, píše WSJ.

"Lidé, kteří nemají opodstatněný zdravotní nebo náboženský důvod pro výjimku z očkování, se jednoduše musí rozhodnout, zda chtějí pracovat pro zaměstnavatele, který vyžaduje potvrzení o vakcinaci," uvedl předseda hereckého odborového svazu SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland.