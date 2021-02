Pandemie zdůraznila vyšší potřebu ochrany práv občanů

Evropský parlament (EP) provizorně schválil reformu 19 let staré unijní iniciativy Union Civil Protection Mechanism (UCPM), která byla založena s cílem zdokonalit odpovědi EU na přírodní katastrofy a pohromy způsobené lidskou činností. EP a Rada EU jsou nyní zajedno v tom, že je třeba posílit platný právní rámec na ochranu civilistů, přičemž podnětem k tomuto kroku jsou bezprecedentní dopady koronavirové krize.

Nová ustanovení mají směřovat k tomu, aby byla EU a členské státy lépe připraveny na reakci vůči celé škále nouzových opatření, a to zejména tehdy, pokud je jimi zasaženo několik zemí současně. Ve snaze urychlit obnovu po zásazích pandemie, Evropská komise se vynasnaží získat, za určitých podmínek, více prostředků z fondu RescEU. Ten vznikl jako zatím poslední prvek UCPM a má za úkol zdokonalit jak ochranu občanů, tak připravenost pro boj se vzniklými riziky. Má rezervní zdroje, jako je flotila protipožárních letadel a helikoptér, evakuační letouny, lékařské vybavení či polní nemocnice.

V letech 2021–2027 má UCPM disponovat 1,263 miliardy eur, ruku v ruce s 2,056 miliardy eur z Plánu na podporu oživení Evropy. Jde o sumu, která je zhruba pětkrát vyšší než v předchozí finanční sedmiletce. EP žádá, aby byly dostatečné finance rozděleny do tří oblastí ( prevence, připravenost a reakce na katastrofy), které představují mechanismus boje se stavy nouze.

Pro situace, kdy budou prostředky z RescEU sloužit pro potřeby členských států, bude mít Evropská komise takto větší přehled o distribuci těchto peněz. Země budou zase vyzvány k tomu, aby jasně deklarovaly, že poskytnutá pomoc přichází z EU.

„Je to právě rok, co pandemie dorazila do Evropy. Tehdejší žádost Itálie o příspěvek z UCPM zůstala nevyslyšena, protože ostatní země samy zápolily s vlastními problémy. Aktuální shodný postoj EP zabezpečuje, aby se to v budoucnu nestalo. Důležitá je solidarita a rychlost,” zdůraznil řecký europoslanec-zpravodaj Nikos Androulakis (S&D, Řecko).

Od Evropského parlamentu a Rady EU se teď očekává, že obě instituce vysloví s obsahem usnesení oficiální souhlas.