Pandemie může podle WSJ zpřetrhat vazby mezi ekonomikou Číny a USA

New York/Peking/Šanghaj - Nynější pandemie související s koronavirem by mohla zpřetrhat dodavatelské řetězce a vazby mezi čínskou a americkou ekonomikou. Zjistil to průzkum provedený mezi americkými firmami činnými v Číně, na který se odvolává list The Wall Street Journal (WSJ).

V březnu si takový vývoj neumělo představit jen 44 procent oslovených společností, zatímco loni v říjnu jich bylo ještě 66 procent, vyplynulo z průzkumu americké obchodní komory v Číně a americké obchodní komory v Šanghaji. Více než čtvrtina firem nyní plánuje, že po konci šíření nemoci covid-19 začne získávat část nebo veškeré materiály z jiných oblastí než předtím. Některé se sice hodlají přeorientovat jen na jiné čínské regiony, ale 16 procent společností uvedlo, že chtějí část produkce nebo její celek přesunout mimo tuto zemi.

Asi 40 procent amerických firem míní, že jejich dodavatelské řetězce zůstanou stejné. Přes polovinu z nich pak sdělilo, že na přehodnocení jejich dlouhodobé dodavatelské strategie je zatím příliš brzy.

Koronavirus udeřil v Číně jako v první zemi a přinutil místní úřady uzavřít továrny, což mělo za následek zpřetrhání globálních dodavatelských řetězců, které na nich závisejí. Ředitel americké obchodní komory v Šanghaji Ker Gibbs také připomněl, že je potřeba větší diverzifikace, která by omezila rizika.

Některé firmy přitom začaly přehodnocovat svou závislost na Číně už před vypuknutím pandemie. Všímaly si rostoucích nákladů na tamní pracovní sílu a starosti jim přidělávaly i čínsko-americké obchodní spory, připomíná WSJ.

Některé země pak už dopady koronaviru přiměly k pokusům přenést výrobu a dodavatelské řetězce zpátky domů. Názor, že situace kolem koronaviru pomůže vrátit pracovní místa do Spojených států, vyslovil také americký ministr obchodu Wilbur Ross. Poradce prezidenta Donalda Trumpa Peter Navarro volá po tom, aby USA nebyly v oblasti zdravotnických potřeb závislé na dodávkách ze zahraničí. Přilákat zpět z ciziny výrobce zdravotnických potřeb chce také Japonsko, které tento měsíc oznámilo, že přesun firem bude motivovat dotacemi.

Podle Gibbse navíc koronavirus dál zhoršuje americko-čínské obchodní vztahy už tak poškozené dva roky trvající obchodní válkou. Americké firmy usídlené v Šanghaji jsou podle průzkumu zklamané z politických představitelů v obou státech, kterí podle nich dovolili, aby se pandemie stala předmětem politického sporu.