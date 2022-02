Pandemická novela bude platit, senátní veto Sněmovna přehlasovala

Praha - Sporná novela pandemického zákona bude s největší pravděpodobností platit. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou její senátní veto. Novela zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Uzákoní rovněž zavedenou praxi nařizování karantény nebo izolace telefonicky či krátkou textovou zprávou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že předlohu podepíše.

Odmítavý postoj horní komory přehlasovala Sněmovna hlasy 104 poslanců koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti bylo 82 členů dolní komory z opozičních hnutí ANO a SPD. Celkem hlasovalo 187 zákonodárců. K přehlasování senátního veta bylo nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů.

Nyní se odehrálo už jen hlasování, které Sněmovna odložila na dnešní odpoledne z noci na čtvrtek, kdy skončila zhruba 6,5hodinová debata o předloze. Dolní komora dospěla k jejímu závěru po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání. I nynější sněmovní projednávání pandemické novely podobně jako její dřívější schvalování začátkem února provázely rozsáhlé obstrukce poslanců SPD. Debata o programu schůze kvůli nim zabrala i s nejvýše dvouhodinovými přestávkami skoro 31 hodin.

Návrh dá úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu.

Pandemickou novelu zákonodárci schvalovali v době, kdy vláda Petra Fialy (ODS) protikoronavirové restrikce uvolňuje. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by musel požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Novelu ministr chápe jako pojistku pro případné další vlny epidemie, které by mohly přijít zejména na podzim.

Senát předlohu zamítl před týdnem těsnou většinou zejména hlasy svých členů zvolených za vládní strany. Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení, například o třídenní karanténě po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu, a podobně jako části poslanců kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Odpůrci předlohy také tvrdí, že předloha dá ministerstvu zdravotnictví pravomoc vydávat restrikce, k nimž by byl jinak nutný nouzový stav.

Spor zřejmě skončí u Ústavního soudu, a to i kvůli procedurám při schvalování novely. Lídr SPD Tomio Okamura dnes ohlásil, že hnutí podání soudu připravuje.

Poblíž Sněmovny se opět sešli odpůrci novely pandemického zákona

Zhruba stovka lidí se dnes opět sešla na rohu Sněmovní a Nerudovy ulice v Praze na protest proti novele pandemického zákona. Akci svolala iniciativa Chcípl PES, podle které a jejích sympatizantů je novela protiústavní, zneužitelná a omezí svobodu lidí. Novelu po schválení Sněmovnou odmítl Senát, jeho veto dnes dolní komora kolem 13:00 přehlasovala. Organizátoři poté shromáždění rozpustili s tím, že se další bude konat v Lánech, kam nyní novela poputuje k podpisu prezidenta Zemana.

Šlo o několikátou demonstraci, kterou iniciativa Chcípl PES uspořádala proti novele. Tento týden se v úterý a ve středu konala na stejném místě jako dnes a ve čtvrtek na Palackého náměstí před ministerstvem zdravotnictví. Organizátoři dnes řekli, že se hodlají přesunout do Lán a protestovat proti podpisu novely prezidentem. Plánují prezidentovi zaslat dotaz, kdy se bude materiálem zabývat. Demonstrující se začali scházet kolem 12:00, protest tak do schválení novely trval jen asi hodinu, čímž se lišil od předchozích mnohahodinových demonstrací. Lidé si na protest přinesli bubny, na které za skandování rytmicky bubnovali. Po schválení novely a rozpuštění protestu se demonstranti ještě chvíli na místě zdrželi a skandovali například heslo "zrádci". Do Prahy ráno zamířila i vozidla z jiných měst, často vyzdobená českými vlajkami a nápisy. Na Malostranském náměstí protestovali odpůrci novely několikrát. Na akcích se několikrát objevily dokonce makety šibenice, za což organizátory a účastníky kritizovali někteří politici. Demonstrace se minulý týden uskutečnila také na nedalekém Klárově, když novelu projednával Senát.