Profesor Ladislav Krištoufek se ve své praxi se zabývá finanční ekonometrií, interdisciplinárními financemi a ekonomií, energetickými financemi či kryptoměnami. Od roku 2009 působí na Institutu ekonomických studií FSV UK. Je také proděkanem FSV UK pro studijní záležitosti. V roce 2014 získal prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd. V roce 2020 se v 35 letech stal jedním z historicky nejmladších profesorů ve společenských vědách na UK.

Jak změnil pandemický rok 2020 váš obor?

Pro ekonomy byl rok 2020 velká výzva a zároveň velká příležitost ukázat, co obor může přinést. Ekonomie je aktuálně velmi empirická věda, tudíž znalosti a schopnosti ekonomů bylo a je možné využít i v různých interdisciplinárních týmech. Není náhodou, že většina takových odborných týmů je tvořena mnoha ekonomy. Pro disciplínu jako takovou vidím jako velký přínos otevření se i jiným oborům. Ekonomie je přeci jen dosti konzervativní, někdy až rigidní, ale lepší se to. Takže z tohoto pohledu lze rok 2020 hodnotit pozitivně, ale reálně to byla z nouze ctnost.

Máte nějaký osobní zážitek nebo nějaké zjištění, které byste bez covidu-19 neměl?

Nerad bych zněl moc pateticky, ale pandemická doba nás donutila, aby se práce stala doplňkem rodiny, nikoliv naopak, jak jsme na to z často hektického tempa zvyklí, což vnímám velmi pozitivně, i když to není vždy jednoduché. Zvyk je železná košile. Snad nám to vydrží i nějakou dobu poté.

Z pohledu více pracovního je to určitě fakt, že plno činností můžeme dělat na dálku a elektronicky, často vlastně lépe. On-line výuku si u některých mých předmětů dost studentů chválí víc než standardní off-line. Takže doufám, že nám do budoucna bude umožněno v těchto „hybridních“ aktivitách pokračovat.

Co očekáváte od budoucnosti?

Budoucnost i za normálních okolností je velmi nejistá, teď se tedy rozhodně neodvažuji něco očekávat. Doufám ale v rychlé proočkování, to je jediná cesta ven. A pak návrat k novému normálu. Neočekávám ale, že to bude stejný normál, na který jsme byli zvyklí. S tím se musíme smířit.