Praha - Projekt Paměť národa společnosti Post Bellum připravuje oslavy sametové revoluce minimálně ve 30 městech České republiky. Účast dosud slíbila zhruba polovina starostů. S dalšími přibližně 20 městy bude spolek dále jednat, na projektu nechce spolupracovat se starosty a místostarosty za KSČM a SPD, řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

"Symbolicky si hrajeme s číslovkou třicet, nicméně jsme otevření spolupráci všem starostům, hejtmanům, ředitelům knihoven i základních a středních škol," řekl Kroupa. Zatím se připojily například Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Vyškov, Sušice a Uherské Hradiště. Někde ale podle Martina Kroupy, vedoucího regionálního rozvoje Paměti národa, jednání nedopadají dobře. Města, kde jsou ve vedení členové hnutí ANO, nejsou vždy projektu nakloněna, uvedl.

Se starosty bude Paměť národa vytvářet propagační videoklipy, v další fázi plánuje dokumentaci vzpomínek nejstarších pamětníků v daných městech. Město tak získá zvláštní označení "Město Paměti národa". Například v Hradci Králové se Paměť národa podílí i na uspořádání vzpomínkového koncertu.

Na podobě samotných oslav 17. listopadu spolek jedná i s dalšími občanskými sdruženími. Cílem je jednotná forma oslav přímo na náměstích, tým Paměti národa ale jedná také s biskupstvími a radnicemi zapojených měst, aby bylo možné ve stejnou chvíli rozeznít zvony. Využít by chtěl také místní rozhlas, jehož prostřednictvím by byla v krátkém čase připomenuta dobová atmosféra.

Slavnosti ve městech bude doprovázet kampaň "Nezapomeňme", jež zastřešuje i další podzimní počiny Paměti národa. V rámci kampaně vystoupí herci a osobnosti veřejného života, starostové či hejtmani, kteří budou ve videích komentovat, proč je důležité znát minulost a oslavit svobodu. Pod hlavičkou "Nezapomeňme" se uskuteční i 28. října benefiční koncert v Praze a mezinárodní Ceny Paměti národa 17. listopadu.

Paměť národa na konferenci také představila nový web. V databázi je 8962 pamětníků, z toho 4780 publikovaných, dále téměř 30.000 audiozáznamů a videoklipů a 70.000 fotografií a naskenovaných dokumentů.

Mikuláš Kroupa také připomněl výsledky loňského průzkumu agentury NMS Market Research, do kterého se zapojilo 1004 respondentů. V souvislosti s dnešním výročím 71 let od komunistického státního převratu v Československu zmínil, že 65 procent lidí vědělo, co se stalo v únoru 1948. Tristní je podle něj zejména to, že správně odpověděla jen zhruba polovina oslovených ve věku 18-24 let. Podle Kroupy roste skupina mladých lidí, kteří jsou snadno manipulovatelní a mohou inklinovat k radikálnějším postojům. "Pakliže těmto lidem někdo předloží nekomentovaně nějaké formy ideologie, snadno se k nim mohou připojovat," poznamenal.

Paměť národa podle něj usiluje o změnu ve výuce na základních školách. Podporuje ministerstvo školství, aby vytvořilo podmínky pro rozšíření projektové výuky. Kroupa zmínil také potřebu změn v rámcovém vzdělávacím programu. Paměť národa pro školy organizuje také zážitkové workshopy a projekt Příběh našich sousedů, v němž mají děti za úkol zdokumentovat příběh pamětníka a zpracovat jej do podoby, kterou lze atraktivně prezentovat veřejnosti.

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků.