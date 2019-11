Památník Vojna připomíná události z listopadu 1939 v Příbrami

Hornické muzeum Příbram připravilo v Památníku Vojna v nedalekých Lešeticích (na snímku z 12. listopadu 2019) výstavu věnovanou dění z listopadu 1939. Pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami nacistickými okupanty a odvlečení několika studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu.

Hornické muzeum Příbram připravilo v Památníku Vojna v nedalekých Lešeticích (na snímku z 12. listopadu 2019) výstavu věnovanou dění z listopadu 1939. Pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami nacistickými okupanty a odvlečení několika studentů do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. ČTK/Chaloupka Miroslav

Lešetice (Příbramsko) - Méně známé skutečnosti o událostech kolem 17. listopadu 1939 odhaluje nová výstava v Památníku Vojna v Lešeticích na Příbramsku. Pojednává mimo jiné o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami a odvlečení části studentů do koncentračního tábora. Podle autora expozice Josefa Velfla bývají tyto události málo zmiňovány, připomíná se hlavně obsazení vysokoškolských kolejí v Praze a Brně. Kromě Příbrami si už málokdo vzpomene také na Olomouc, kde bývala teologická fakulta, řekl Velfl ČTK.

Příčinu vidí v tom, že Vysoká škola báňská po válce v Příbrami neměla pokračování a byla přesunuta do Ostravy, která měla ambice stát se novým průmyslovým centrem. "Je otázkou, jestli by se to stalo o dva roky později, kdy se v Příbrami rozjely uranové doly," uvedl Velfl.

Dne 17. listopadu 1939 uzavřeli nacisté vysoké školy, popravili devět studentských funkcionářů a 1200 studentů poslali do koncentračního tábora. Záminkou byla série podzimních studentských demonstrací proti okupaci. Velfl připomněl, že v Příbrami se na rozdíl od Prahy 28. října 1939 žádné masové demonstrace nebo projevy nesouhlasu nekonaly. Studenti báňské školy proto vůbec nechápali, proč skončili v takzvané ochranné vazbě. Dokonce si mysleli, že po převozu do Prahy budou propuštěni a zajdou si na fotbal.

"Ti kluci samozřejmě neměli peníze, takže dostat se zadarmo do Prahy pro ně byla obrovská výhoda," uvedl Velfl. Nikdo dlouho netušil, že budou do Vánoc vězněni na Pankráci a že 13 z 16 odvlečených studentů nakonec skončí v koncentračním táboře v Sachsenhausenu. "Všichni přežili, ale ne všichni dostudovali," řekl Velfl. Nacistické represe během války postihly i profesory, z nichž pět za ně zaplatilo životem. Dva z nich spáchali sebevraždu.

Nynější ředitel příbramského hornického muzea Velfl se o události kolem listopadu 1939 na Příbramsku zajímal už na konci 70. let, kdy se mu podařilo setkat se se všemi tehdy dosud žijícími hlavními aktéry. Získal i jejich fotografie, indexy a korespondenci z vězení. "Měl jsem štěstí, že jsem tehdy stihl vyzpovídat i některé z profesorů. Dnes už z nich nikdo nežije," dodal.

Část výstavy v Památníku Vojna, která se otevírá v neděli, je věnovaná také dění z listopadu 1989. Zahrnuje fotografie z klíčových mítinků, zápisy z jednání Občanského fóra a další písemnosti.