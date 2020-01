Památník Terezín otevřel novou expozici

Památník Terezín na Litoměřicku otevřel 28. ledna 2020 při příležitosti 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim stálou expozici Terezínské transporty, na které mohou návštěvníci nahlédnout do historie transportů z Terezína do dalších, mnohdy vyhlazovacích, táborů. Domek, kde se expozice nachází, byl koncovým místem vlečky železniční trati z Prahy do Drážďan. Budova sloužila také k zásobování ghetta.

Terezín (Litoměřicko) - Památník Terezín dnes při příležitosti 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim slavnostně otevřel stálou expozici Terezínské transporty. Domek, kde se expozice nachází, byl koncovým místem vlečky železniční trati z Prahy do Drážďan. Budova sloužila také k zásobování ghetta. Nyní v ní návštěvníci mohou nahlédnout do historie transportů z Terezína do dalších, mnohdy vyhlazovacích, táborů, řekl ČTK ředitel památníku Jan Roubínek.

"Vždycky nám chyběla expozice, která je věnovaná právě transportům. Je symbolické, že se nám ji podařilo provést v tomto domě, který je s transporty spojen," uvedl ředitel. Všichni lidé podle něj přes vážní domek museli přijít i odejít, ať už vlečkou nebo pěšky.

Součástí expozice jsou mimo jiné fotografie, dopisy i úryvky z deníků židovských obyvatel ghetta. "Tak už vám to nesu. Nelekejte se, vždyť je to jenom Terezín. (...) Ani si neuvědomuji, že mi po tváři stékají dvě velké slzy," píše se například v deníkovém záznamu neznámé dívky z Prahy.

U otevření expozice byl přítomen i jeden z přeživších Hanuš Hron. "Je to člověk, který pamatuje ghetto," řekl ředitel. Pamětník zná celou historii od začátku až do osvobození Terezína. Narodil se v roce 1927, v Terezíně strávil většinu války. Dostal se i do lágru v Německu. "Bylo nás tam asi 200 vybraných řemeslníků, (...) Dělal jsem tam instalatéra, vodovody, zámečníka a jelikož jsem to všechno přežil, tak jsem to asi dělal dobře," zavzpomínal Hron.

Pevnost Terezín založil v roce 1780 Josef II. na obranu proti Prusům. Za druhé světové války nacisté v pevnosti zřídili židovské ghetto a koncentrační tábor. Podle dostupných údajů zavlekli nacisté do Terezína 155.000 Židů z celé Evropy, z nichž 118.000 nepřežilo. O zřízení Památníku národního utrpení rozhodla vláda v roce 1947, později byl přejmenován na Památník Terezín.