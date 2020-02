Památku kněze Toufara připomněl koncert sehraný ze čtyř kostelů

Praha - Technicky výjimečný koncert v někdejším Borůvkově sanatoriu v Praze připomněl památku kněze Josefa Toufara. Skladbu Elegie Toufarova kříže současně sehráli hudebníci ve čtyřech různých pražských kostelech. Součástí pietní akce v areálu sanatoria, kde komunisty krutě týraný duchovní před 70 lety zemřel, byla i premiéra dokumentu o jeho životě.

Ve dvoře opuštěného domu se krátce po půl osmé sešly desítky lidí, které neodradil ani sílící déšť. Nejprve si poslechli Toufarovu oblíbenou skladbu Budiž věčně velebena, kterou varhaník Jaroslav Tůma zahrál v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru. Následovala projekce krátkého dokumentu o Josefu Toufarovi a společná modlitba.

Poté v areálu zazněla skladba Elegie Toufarova kříže, kterou hudebníci Zdenek Polášek a Antonín Šrajer složili pro dnešní večer. Provedení bylo netradiční. Sehráli ji totiž hudebníci přítomni na několika různých místech - v kostelech svaté Ludmily, svatého Štěpána, svatého Ignáce a svaté Kateřiny Alexandrijské. Zvuk a obraz z míst, které tvoří symbolický kříž pak přenesla, se zpožděním pěti milisekund, technologie CESNET.

Zatímco Tůmu na náměstí Míru zpěvem doprovodila operní zpěvačka Michaela Gemrotová, například na zvony v dalších kostelech hráli členové bubenické skupiny Groove Army. V závěru večera pak lidé před budouvou, u památníku Toufara a Jana Palacha, který v této budově také zemřel, vztyčili vlajku a zapálili svíčky.

Josef Toufar se narodil v roce 1902 v Arnolci na Jihlavu. Na kněze byl vysvěcen v 38 letech. Nejdříve působil v dnes zaniklé obci Zahrádka v Posázaví, v roce 1948 byl přeložen do Číhošti na Havlíčkobrodsku. Právě tam se o třetí adventní neděli v roce 1949 během Toufarova kázání rozhýbal křížek na oltáři. To se ještě dvakrát opakovalo a vzbudilo pozornost věřících i komunistické Státní bezpečnosti. Koncem ledna 1950 StB Toufara zatkla a v následujících týdnech podrobila mučení. Komunisté označili událost v Čihošti za vatikánské spiknutí a snažili se z Toufara dostat přiznání, že vše zinscenoval. Pětadvacátého února byl ztýraný Toufar převezen z Valdic do pražského, tehdy Státního, sanatoria ve vážném stavu. Zemřel krátce po operaci v důsledku prasklého žaludečního vředu. Pohřben byl do hromadného neoznačeného hrobu v Ďáblicích. Jeho ostatky byly vyzvednuty až v roce 2014 a poté pohřbeny v Číhošti.

Za podíl na týrání Toufara byl koncem 90. let odsouzen vedoucí tehdejší vyšetřovací skupiny StB zaměřené na tzv. číhošťský zázrak Ladislav Mácha. Trest však ze zdravotních důvodů nikdy nenastoupil.