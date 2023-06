Palestinský chlapeček postřelený izraelskými vojáky podlehl zraněním

Jeruzalém - Palestinský chlapeček, kterého minulý týden na okupovaném Západním břehu Jordánu postřelila izraelská armáda, podlehl zraněním, píše agentura AP s odvoláním na izraelské zdravotnické zdroje. Informace o věku chlapce se rozcházejí, podle agentury AP byly Muhammadu Tamímímu tři roky, palestinská média uvádějí, že byl dvouletý.

Chlapec minulý čtvrtek utrpěl střelné poranění hlavy, když jel v autě se svým otcem v blízkosti jejich vesnice Nabí Sálih. Letecky byl přepraven do nemocnice Šeba u Tel Avivu, kde lékaři konstatovali jeho smrt, píše AP. Podle listu The Times of Israel (TOI) nemocnice chlapcovu smrt potvrdit odmítá. Chlapcův otec Haisam Tamímí byl odvezen do nemocnice na Západním břehu Jordánu. Agentuře AP řekl, že byli zasaženi cestou na návštěvu za strýcem krátce poté, co syna připoutal.

Auto bylo podle TOI zasaženo ve chvíli, kdy izraelští vojáci opětovali palbu palestinských ozbrojenců, kteří stříleli na židovskou osadu Neve Cuf.

Izraelská armáda rovněž uvedla, že vojáci stříleli poté, co ozbrojenci zaútočili na nedalekou osadu. Incident vyšetřuje. Podle lidskoprávních skupin ale takové vyšetřování jen zřídka vede ke stíhání a potrestání izraelských vojáků.

V uplynulém roce Izrael na Západním břehu Jordánu znásobil razie v reakci na řadu palestinských útoků uvnitř Izraele. Násilí zesílilo po prosincovém nástupu nové pravicové izraelské vlády, v níž jsou ministři, kteří prosazují rozšiřování osad.

Podle údajů agentury AP bylo letos na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě zabito téměř 120 Palestinců, přičemž v téměř polovině případů se jednalo o členy ozbrojených militantních skupin. Mezi mrtvými jsou ale i mladíci házející kameny a lidé, kteří se do násilností nezapojili. Izraelská armáda uvedla, že počet zabitých palestinských ozbrojenců je mnohem vyšší. Palestinské útoky namířené proti Izraelcům v těchto oblastech si za stejnou dobu podle AP vyžádaly životy nejméně 21 lidí.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl a nyní ho ovládá radikální palestinské hnutí Hamás. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu okupuje. Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě nyní v osadách žije asi 700.000 Izraelců. Většina mezinárodního společenství tyto osady považuje za nelegální nebo překážku k míru.