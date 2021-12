Palestinský Betlém slavil Vánoce ve stínu pandemie covidu-19

Betlém (Palestina) - Palestinské město Betlém na okupovaném Západním břehu Jordánu, které je podle Bible místem narození Ježíše Krista, slavilo již druhý rok za sebou Štědrý den ve stínu pandemie covidu-19. Kvůli zákazu téměř všech letů do Izraele opět nemohli do Betléma přijet žádní zahraniční návštěvníci, jak tomu bylo zvykem. Úřady nicméně spoléhaly na to, že se tradičních oslav zúčastní alespoň místní křesťanská komunita, uvedla agentura AP.

Podle starosty Betléma Antona Salmána město doufalo, že rok 2021 bude lepší než loňské Vánoce, kdy kvůli opatřením museli zůstat doma i místní obyvatelé. Na letošek Betlém plánoval opět tradiční průvody a pouliční oslavy. "Loni byl náš festival virtuální, letos se ale uvidíme tváří v tvář," dodal Salmán.

Oslavy zahájil průvod skautů za zvuků píšťal, bubnů a dud. Jde o pozůstatek po Británii, která Palestinu do roku 1948 spravovala. Následně se očekával příjezd arcibiskupa Pierbattisty Pizzabally, římskokatolického administrátora jeruzalémského patriarchátu, který bude sloužit půlnoční mši v betlémské bazilice Narození Páně.

"Doufám, že covid už skončí," uvedl Pizzaballa, když odjížděl z Jeruzaléma. "Potřebujeme poutníky, aby oživili naše komunity. Je velmi smutné, když vidíte jeruzalémské Staré Město téměř prázdné," dodal.

Před pandemií do Betléma každoročně v tuto dobu mířily tisíce křesťanských poutníků z celého světa. Přiváželi s sebou jak sváteční náladu, tak i potřebnou finanční vzpruhu pro místní ekonomiku. Betlém je na cestovním ruchu závislý a mnoho tamních hoteliérů a prodavačů suvenýrů nyní bojuje o přežití.