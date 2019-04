Praha - Bývalí šéfové Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Tomáš Perutka a Ondrej Páleník u soudu odmítli obžalobu z toho, že připravili a podepsali nevýhodný smluvní dodatek s německou firmou Viktoriagruppe (VG). Páleník se také ohradil proti tvrzením, že by úřad vedl lhostejně či neprofesionálně. Státní zástupce tvrdí, že muži státu způsobili škodu 49,5 milionu korun. SSHR po nich ovšem požaduje náhradu škody v celkové výši 245 milionů.

Případ se týká smlouvy o skladování části českých zásob paliv, kterou SSHR uzavřela s VG v roce 2004. O šest let později vznikla německé firmě povinnost hradit SSHR náklady na pronájem prázdné nádrže v centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, což představovalo 4,9 milionu korun měsíčně.

Perutkovi vyčítá státní zástupce to, že firmě VG navrhl ukončení této povinnosti. Muž dnes u pražského městského soudu obžalobu označil za uměle vytvořenou konstrukci, která "zcela opomíjí písemně doložitelné skutečnosti". Perutka, který SSHR řídil z pozice místopředsedy, připouští, že dal v červnu 2012 pokyn svým podřízeným, aby již VG neodesílali faktury. Tvrdí ovšem, že kdyby v inkasování plateb pokračoval, vystavil by stát riziku žaloby.

Na jaře 2013 předal Perutka svému nástupci Páleníkovi k podpisu dodatek ke smlouvě, který povinnost Viktoriagruppe hradit pronájem fakticky zrušil. Páleník dodatek uzavřel, podle obžaloby navzdory stanovisku šéfky legislativního odboru SSHR. Státnímu zástupci vadí, že se muž neobrátil na příslušné odbory úřadu, aby se dověděl, že dodatek je ekonomicky nevýhodný, protože se jím správa bezdůvodně vzdává příjmů a bude hradit nájem nevyužité nádrže.

Páleník připustil, že po ukončení svého působení v čele Vojenského zpravodajství chtěl původně zamířit do BIS nebo Národního bezpečnostního úřadu. Popřel ale, že by se řízení SSHR dostatečně nevěnoval. Uvedl, že za jeho šéfování se vztahy s Viktoriagruppe významně zpřísnily. Podotkl, že dodatek neměl důvod zpochybnit, když mu jej předložil zkušenější Perutka. Dnes by jej prý podepsal znovu. Zdůraznil, že vždy sledoval zájmy státu, nikoliv své nebo jiných subjektů, a že s VG nikdy nejednal a nikoho tam nezná.

V čele SSHR skončil Páleník poté, co byl zatčen kvůli kauze zneužití Vojenského zpravodajství. V ní ho soud minulý měsíc pravomocně potrestal 2,5letým podmíněným trestem a osmiletým zákazem činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech. Perutka, který dříve působil mimo jiné jako ekonomický náměstek na ministerstvu obrany, nikdy trestán ani stíhán nebyl.

Za zneužití pravomoci a za porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozí oběma mužům pět až 12 let vězení. Oba dnes odmítli odpovídat na otázky státního zástupce. Hlavní líčení tak bude v úterý pokračovat výslechem prvních svědků.

Skladování paliv u VG přineslo Česku ztráty i řadu problémů. Vlastník firmy nebyl veřejně znám, spekulovalo se o napojení firmy na ruský Lukoil. V prosinci 2014 na sebe mateřská společnost VG v Německu podala insolvenční návrh. Insolvenční správce neuznal, že nafta uložená v bavorském Kraillingu patří ČR, a palivo se podařilo postupně přesunout zpět do Česka až po právní bitvě. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dnes informoval o tom, že ČR uspěla ve sporu o zhruba 75,3 milionu korun, které správce VG žádal za to, že Česko údajně skladovalo naftu v Kraillingu pod cenou.