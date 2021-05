Palát vstřelil vítězný gól Tampy a přidal i přihrávku

Utkání play off NHL Florida - Tampa Bay. Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (vlevo) se raduje z gólu.

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 3:1 na ledě Floridy a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Obhájce Stanleyova poháru i díky výkonu českého hráče vede v prvním kole play off NHL už 2:0 na zápasy. Pittsburgh zdolal doma New York Islanders 2:1 a vyrovnal sérii na 1:1. Stejný stav platí i mezi Minnesotou a Vegas, Golden Knights zvítězili v úterý na svém ledě 3:1.

Florida po úvodní prohře 4:5 postavila místo Sergeje Bobrovského do branky Chrise Driedgera, jenž dosud v NHL ve vyřazovací části nechytal. Premiéru mu znepříjemnil už v páté minutě spoluhráč Anton Stralman, když si srazil do vlastní sítě přihrávku Stevena Stamkose. Ještě v první třetině zvýšil Palát z dorážky. Český hokejista dal v dresu Tampy 33. gól v play off a v klubové historii se vyrovnal druhému Martinu St. Louisovi. Lepší je pouze Nikita Kučerov (38).

"Je příjemné, když vedete. Umožňuje vám to hrát svůj systém a nemusíte se do ničeho nutit," řekl obránce Tampy Bay Ryan McDonagh. "Na začátku měl zápas stejné tempo jako v úvodním utkání. Dali ale dvě branky a začali si vedení hlídat. Hráli trpělivě a zápas se proměnil v taktickou bitvu. Bojovali jsme, měli jsme dobré pasáže, ale opět nám chyběl gól," uvedl kouč Floridy Joel Quenneville.

Jeho svěřenci přestříleli soupeře od druhé třetiny v poměru 24:13 a Mason Marchment ve 35. minutě zblízka snížil. Více už hlavní hrdina zápasu Andrej Vasilevskij, který kryl 32 střel, Floridě nedovolil. "Byl vynikající. Víme, že je to nejlepší gólman na světě a opět to potvrdil," chválil Stamkos brankáře Tampy Bay. Obhájce pojistil výhru při hře domácích bez gólmana. Palát dobře napadal a vybojovaný puk vyslal Yanni Gourde od červené čáry do prázdné branky.

Pittsburgh vstřelil obě branky v úvodní třetině. Bryan Rust už ve čtvrté minutě překvapil střelou zpoza pravého kruhu Semjona Varlamova, druhý gól přidal Jeff Carter z mezikruží. Hosté snížili ve 35. minutě po průniku Joshe Baileyho, který akci zakončil precizní bekhendovou střelou pod břevno. V úvodním utkání si Islanders vynutili gólem v závěru prodloužení a vyhráli, tentokrát ale Tristan Jarry, první hvězda zápasu, odolal.

"Chtěli jsme dobře začít, mluvili jsme o tom. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je hrát jednoduše a vyhrávat osobní souboje. Obvykle to funguje, ale dnes jsme hráli s nižším nasazením než soupeř. Nehráli jsme ani tolik důrazně, moc jsme jim zápas neztížili. Musíme příště zvednout úroveň své hry," řekl trenér Islanders Barry Trotz.

Minnesota, jež vyhrála úvodní zápas 1:0 v prodloužení, otevřela skóre ve 33. minutě brankou Matta Dumby od modré čáry. Už za 18 sekund odpověděl střelou z pravého kruhu Jonathan Marchessault a zbavil neprůstřelnosti gólmana Cama Talbota. Ještě ve druhé třetině otočil skóre Alex Tuch, který zpečetil výhru Vegas v poslední minutě. V obou případech se pohyboval před brankou, kde jej našli spoluhráči přihrávkou od zadního mantinelu.

"Stal se z nás úplně jiný tým, jakmile jsme dali první gól," prohlásil trenér Vegas Peter DeBoer. "Marchy to skvěle načasoval. Byl to nesmírně důležitý gól, vrátil nás do hry. Ožili jsme a od té chvíle jsme byli mnohem lepší," podotkl.

Pouhé tři střídání odehrál útočník Vegas Tomáš Nosek, než z utkání odstoupil a už se do něj nevrátil. Bližší informace o jeho zdravotním stavu klub nesdělil. Český útočník scházel týmu kvůli nespecifikovanému zranění už poslední tři týdny základní části, ale první duel play off zvládl před dvěma dny celý.

Výsledky NHL

Základní část: Vancouver - Calgary 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) Branky: 10. Hamonic, 20. Höglander, 50. Myers, 60. Boeser - 57. Mangiapane, 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 24:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Myers, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver). 1. kolo play off: Východní divize - 2. zápas: Pittsburgh - NY Islanders 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Branky: 4. Rust, 14. Carter - 35. Josh Bailey. Střely na branku: 45:38. Diváci: 9344 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Josh Bailey (NY Islanders). Stav série: 1:1. Centrální divize - 2. zápas: Florida - Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Branky: 35. Marchment - 5. Stamkos, 15. Palát, 59. Gourde (Palát). Střely na branku: 33:29. Diváci: 9646 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát (oba Tampa Bay), 3. Marchment (Florida). Stav série: 0:2. Západní divize - 2. zápas: Vegas - Minnesota 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Branky: 38. a 60. Tuch, 33. Marchessault - 33. Dumba. Střely na branku: 28:35. Diváci: 8683 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. Marchessault (všichni Vegas). Stav série: 1:1.