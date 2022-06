Palát v poslední minutě rozhodl o první výhře Tampy Bay v sérii s Rangers

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas: Tampa Bay - New York Rangers 5.6.2022. Ondřej Palát (vlevo) z Tampy Bay Lightning se raduje z gólu, vpravo brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers.

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas: Tampa Bay - New York Rangers 5.6.2022. Ondřej Palát (vlevo) z Tampy Bay Lightning se raduje z gólu, vpravo brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Český útočník Ondřej Palát gólem v poslední minutě dokonal obrat hokejistů Tampy Bay z 0:2 na 3:2 a ve finále Východní konference play off NHL proti New York Rangers přispěl k první výhře obhájců Stanley Cupu. Třemi body za gól a dvě asistence se blýskl útočník Nikita Kučerov.

Série se po dvou zápasech v New Yorku přesunula za stavu 2:0 pro Rangers na Floridu. A v Tampě dlouhou dobu vládli brankáři. Diváci čekali na první branku až do 28. minuty, kdy otevřel skóre hostující Mika Zibanejad. Hned o dvě minuty později využil druhou přesilovku v zápase Chris Kreider a Rangers vedli 2:0.

Švédský i americký útočník vstřelili desátý gól v tomto play off a společně s Nathanem MacKinnonem z Colorada se dělí o druhou pozici mezi střelci. Pro Kreidera to byl již 34. gól ve vyřazovacích bojích v kariéře, čímž vyrovnal Roda Gilberta v čele klubových tabulek.

Domácí snížili těsně po polovině zápasu, kdy se rovněž v početní výhodě prosadil Kučerov. Vyrovnávací trefu vstřelil v úvodu třetí části Steven Stamkos a obrat dovršil svým šestým gólem v tomto play off Palát. Český útočník po Kučerovově přistrčení našel skulinu na přední tyči branky Igora Šesťorkina a jako jediný se prosadil při hře pět na pět.

Rodák z Frýdku-Místku, jehož novináři zvolili první hvězdou zápasu, vstřelil jako první hráč v historii Lightning desátý vítězný gól ve vyřazovacích bojích. Z aktivních hráčů je lepší pouze čtveřice Joe Pavelski (14), Jevgenij Malkin (13), Jonathan Toews (11) a Patrick Kane (11).

"Všichni jsme chtěli zlepšit a hlavně zrychlit naši hru. Za stavu 0:2 na zápasy jsme se přesunuli do domácího prostředí a chtěli jsme odvést to nejlepší. Myslím, že dnes můžeme být spokojeni," řekl Kučerov, jenž odehrál dvacátý tříbodový zápas v play off a na páté příčce historických tabulek vyrovnal Jaromíra Jágra.

Newyorskému celku ke třetí výhře v sérii nestačilo ani 48 zásahů brankáře Šesťorkina. Po třech zápasech je tak jasné, že se série vrátí do Madison Square Garden. "Dnes jsme zvítězili, ale je to jen jedna výhra. Musíme stále bojovat a pokračovat v naší hře, bude to dlouhá série," uvedl Patrick Maroon.

"Tampa byla lepší a v závěru bohužel dokázala rozhodnout. Je to zklamání, ale musíme se co nejrychleji oklepat a připravit se na další zápas," řekl trenér Rangers Gerard Galant. Čtvrté utkání, ve kterém Rangers mohou vybojovat postupový mečbol, se bude hrát v noci na středu.

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas:

Tampa Bay - New York Rangers 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky: 31. Kučerov, 42. Stamkos, 60. Palát - 28. Zibanejad, 30. Kreider. Střely na branku: 51:30. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Vasilevskij, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay). Stav série 1:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. McDavid (Edmonton) 15 30 (9+21) 2. Draisaitl (Edmonton) 15 28 (7+21) 3. Zibanejad (NY Rangers) 17 24 (10+14) 4. A. Fox (NY Rangers) 17 23 (5+18) 5. Kučerov (Tampa Bay) 14 20 (6+14) 6. E. Kane (Edmonton) 15 17 (13+4) 7. MacKinnon (Colorado) 13 17 (10+7) 8. Makar (Colorado) 13 17 (4+13) 9. Rantanen (Colorado) 13 16 (4+12) 10. Kreider (NY Rangers) 17 15 (10+5) 30. Palát (Tampa Bay) 14 10 (6+4) 36. Chytil (NY Rangers) 17 9 (7+2) 66. Pastrňák (Boston) 7 6 (3+3) 109. Nečas (Carolina) 14 5 (0+5) 165. O. Kaše (Toronto) 7 3 (0+3) 175. Kämpf (Toronto) 7 2 (2+0) 186. Faksa (Dallas) 7 2 (1+1)