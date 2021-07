Palát s Ruttou se podíleli na druhé finálové výhře Tampy Bay nad Montrealem

Finále play off NHL - 2. zápas: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens. Zleva hokejista Tampy Bay Lightning Jan Rutta, Brendan Gallagher z Montrealu Canadiens a brankář Tampy Andrej Vasilevskij.

Finále play off NHL - 2. zápas: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens. Zleva hokejista Tampy Bay Lightning Jan Rutta, Brendan Gallagher z Montrealu Canadiens a brankář Tampy Andrej Vasilevskij. ČTK/AP/Gerry Broome

Tampa (USA) - Hokejisté Tampy Bay porazili ve druhém finálovém zápase play off NHL Montreal 3:1 a v sérii vedou 2:0. Na výhře obhájců Stanleyova poháru se gólem podílel Ondřej Palát a premiérovou asistencí v letošní vyřazovací části obránce Jan Rutta. Domácí brankář Andrej Vasilevskij, zvolený první hvězdou duelu, zaznamenal 42 zákroků.

Lightning, kteří v prvním souboji zvítězili 5:1, otevřeli skóre v 27. minutě zásluhou Anthonyho Cirelliho. Za čtyři minuty srovnal v početní výhodě Nick Suzuki. Vítězný gól vstřelil dvě vteřiny před koncem druhé třetiny Blake Coleman. Pojistku přidal v 56. minutě Palát pátou trefou v tomto play off.

"Montreal dnes víc připomínal tým, jakým byl během play off než ten z prvního finálového utkání. Hrál podstatnou roli v tom, proč jsme nepředvedli skvělý výkon. Není to jen o nás. Měli plán a drželi se ho. Stojí proti sobě dvě velmi dobrá mužstva," řekl na on-line tiskové konferenci trenér Tampy Bay Jon Cooper.

"Byl jsem si jistý, že se kluci vzchopí a začnou hrát svým stylem. To se jim povedlo. Zlepšujeme se. Chystáme se v tom pokračovat a ve třetím zápase zvítězit," uvedl asistent kouče Canadiens Luke Richardson, který zastupuje nemocného trenéra Dominiquea Ducharmea. Ten by měl být zpátky na lavičce ve třetím duelu, který je na programu v noci z pátku na sobotu od 2:00 SELČ v Kanadě.

Floridský celek útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. První získal v roce 2004, druhý loni v září v sérii s Dallasem. Vyhrát dvakrát za sebou se naposledy povedlo Pittsburghu v letech 2016 a 2017. V posledních 20 letech devět z jedenácti mužstev dotáhlo vedení 2:0 v sérii k celkovému prvenství.

Canadiens jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

V širším kádru kanadského týmu je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

V první třetině zůstalo skóre neměnné. Suzukiho i Toffoliho samostatný únik zastavil Vasilevskij. "Bolts" nejvíc zahrozili při své druhé přesilovce, ale Price vše pochytal. Na přelomu úvodního a druhého dějství Canadiens nevyužili téměř čtyřminutovou početní výhodu.

Jako první se prosadili Lightning po střele útočníka Cirelliho od modré. Třicetiletý písecký rodák Rutta si ve 20. utkání tohoto play off připsal druhý bod.

"Habs" odpověděli o čtyři minuty později v přesilové hře. Puk se po vyhraném vhazování dostal k Suzukimu, jehož přízemní bekhendová přihrávka před branku prošla Vasilevskému mezi betony.

Domácí si vzali vedení zpátky dvě sekundy před druhým odchodem do šaten. Goodrow si na modré obhodil Chiarota a nahrál Colemanovi, jenž v pádu prostřelil Priceho. "Barclay mi neuvěřitelně nahrál a naštěstí jsme stihli dát gól včas. Ve finále Stanley Cupu je pro vás všechno nezapomenutelné. Branku řadím hodně vysoko. Vzhledem k okolnostem zápasu mi utkví v paměti. Pořád je ale před námi hodně práce. Utkání hodím za hlavu jako všechny ostatní. Je čas jít dál," prohlásil devětadvacetiletý útočník Coleman.

Montrealu nepomohl ani fakt, že Tampu Bay za úvodní dvě třetiny přestřílel 29:13. "Není tajemstvím, že Vasy byl hlavním důvodem toho, že jsme pořád byli ve hře," uvedl Coleman. "Naštěstí aspoň jeden z nás hrál na potřebné úrovni," dodal bek Ryan McDonagh, jenž asistoval u vítězné trefy.

Konečný výsledek stanovil Palát, který zachytil Edmundsonovu zpětnou přihrávku za brankou a pomocí odrazu od Priceho brusle skóroval.

"Odehráli jsme velmi slušný zápas. Udělali jsme pár chyb, které nám ublížily. Tampa jich umí využít a potrestá vás za ně. Rozhodně jsme si ale zasloužili víc," konstatoval kapitán Canadiens Shea Weber.

Finále play off NHL - 2. zápas:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Cirelli (T. Johnson, Rutta), 40. Coleman (Goodrow, McDonagh), 56. Palát - 31. Suzuki. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt - Murray, Brisebois. Vyloučení: 5:5, navíc Cirelli (Tampa Bay) a Perry (Montreal) 10 min. Využití: 0:1. Střely na branku: 23:43. Diváci: 17.166 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Coleman, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay) Stav série: 2:0.

Sestavy:

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, T. Johnson - Coleman, Gourde, Goodrow - M. Joseph, Colton, Maroon. Trenér: Jon Cooper.

Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Gustafsson, Merrill - Gallagher, Danault, Lehkonen - Caufield, Suzuki, Toffoli - J. Anderson, Kotkaniemi, Byron - Perry, E. Staal, Armia. Trenér: Luke Richardson.