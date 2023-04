Palát přispěl v play off NHL gólem k výhře New Jersey

Český útočník týmu New Jersey Devils Ondřej Palát bojuje před brankou týmu New York Rangers v utkání zámořské okejové NHL, 24. dubna 2023.

Český útočník týmu New Jersey Devils Ondřej Palát bojuje před brankou týmu New York Rangers v utkání zámořské okejové NHL, 24. dubna 2023. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Ondřej Palát zpečetil gólem do prázdné branky vítězství hokejistů New Jersey 3:1 na ledě New Yorku Rangers. Devils vyhráli bez Vítka Vaněčka i druhý venkovní zápas a vyrovnali série úvodního kola play off NHL na 2:2. Tampa Bay podlehla doma Torontu 4:5 v prodloužení a prohrává 1:3 na zápasy.

Fotogalerie

New Jersey doma ztratilo oba zápasy shodně 1:5 a Vaněček pustil devět gólů z 52 střel. Od třetího duelu jej nahradil Akira Schmid, který inkasoval v obou utkáních pokaždé jen jednou. V pondělí překonal švýcarského gólmana pouze Vincent Trocheck, který vyrovnal na začátku třetí třetiny na 1:1.

Úvodní trefu zápasu obstaral ve třetí minutě Jack Hughes a v čase 48:22 rozhodl Jonas Siegenthaler. Pojistku přidal Palát, který skóroval poprvé od 7. března.

"Vyhráli u nás dvakrát a chtěli jsme jim to oplatit. Máme radost, že se to povedlo. Ukázali jsme velkou odolnost. Eliminovali jsme jejich akce v obranném i středním pásmu a v útoku jsme si toho vytvořili dost na to, abychom zvítězili. Podali jsme výborný výkon," rozplýval se Hughes. Na druhé straně trenér Rangers Gerard Gallant své svěřence kritizoval. "Ani jsme se nepřiblížili ke hře, kterou bych mohl nazvat dobrá. Sledovat takovýhle výkon bylo velké zklamání."

Tampa Bay vedla i díky dvěma trefám Alexe Killorna ještě v 50. minutě 4:1, ale závěr nezvládla. Toronto vrátil do hry dvěma góly Auston Matthews a zápas poslal do prodloužení Morgan Rielly. Obrat završil Alexander Kerfoot brankou z přesilové hry v čase 64:14.

"Myslím si, že jsme hráli dobře i v prvních dvou třetinách, i když jsme prohrávali 1:4. To nechcete, ale zabojovali jsme a vyhrabali se z díry. To svědčí o síle týmu," těšilo Riellyho. "Je nemilé, že jsme ztratili takové vedení. Mají dobrý tým a skvělé hráče, ale bylo to o nás. Byli jsme až moc sebejistí. Teď je to těžké, musíme se přes to přenést," řekl Killorn.

Vegas prohrálo jen úvodní duel série, poté zvítězilo třikrát za sebou. Ve Winnipegu sice inkasovalo jako první, když se prosadil Blake Wheeler, ale vítěz Západní konference otočil i díky dvěma trefám Bretta Howdena. Hosty nasměrovaly k výhře góly Williama Karlssona a Ivana Barbaševa během 47 sekund na přelomu 34. a 35. minuty, kterými odskočili na 3:1. Domácím se v úvodní třetině zranil Mark Scheifele.

"Vyšetření podstoupí zítra," řekl trenér Winnipegu Rick Bowness ke stavu Scheifeleho. "Není to pro nás nic nového. I v průběhu sezony nám chyběli klíčoví hráči. Musíme se přizpůsobit a bojovat. Stejně jako dnes. Kluci se nevzdávali a ve hře pět na pět to bylo vyrovnané. Nikdo nikoho nepřehrával," doplnil kouč.

Seattle vedl brankami Willa Borgena a Daniela Spronga 2:0 v 11. minutě. Colorado smazalo ztrátu v prostřední třetině dvěma góly Mikka Rantanena. Výhru domácích, kteří přestříleli soupeře 43:22, zařídil Jordan Eberle ve třetí minutě prodloužení z přesilové hry.

"Věděli jsme, že to bude těžké a že to bude boj o každý centimetr ledu. To se naplňuje. Příště musíme lépe začít, abychom zvýšili šanci na výhru," uvedl trenér Colorada Jared Bednar.

Seattle vyrovnal sérii, přestože postrádal od stavu 1:0 svého nejlepšího střelce Jareda McCanna. Na mantinel jej narazil Cala Makar. "K souboji došlo pozdě a bez puku," zlobil se domácí trenér Dave Hakstol.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápasy: NY Rangers - New Jersey 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Branky: 42. Trocheck - 3. J. Hughes, 49. Siegenthaler, 60. Palát. Střely na branku: 23:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Siegenthaler, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Trocheck (NY Rangers). Stav série: 2:2. Tampa Bay - Toronto 4:5 v prodl. (2:0, 2:1, 0:3 - 0:1) Branky: 10. a 39. Killorn, 19. Sergačev, 32. Stamkos - 50. a 53. Matthews, 25. Acciari, 57. Rielly, 65. Kerfoot. Střely na branku: 31:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu. 1. Kerfoot (Toronto), 2. Killorn (Tampa Bay), 3. Matthews (Toronto). Stav série: 1:3. Západní konference - 4. zápasy: Winnipeg - Vegas 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Branky: 6. Wheeler, 43. Dubois - 10. a 60. Howden, 34. W. Karlsson, 35. Barbašev. Střely na branku: 26:30. Diváci: 15.324. Hvězdy zápasu: 1. Theodore (Vegas), 2. Pionk, 3. Wheeler (oba Winnipeg). Stav série: 1:3. Seattle - Colorado 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0) Branky: 4. Borgen, 11. Sprong, 63. Eberle - 35. a 40. Rantanen. Střely na branku: 43:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (Seattle), 2. Rantanen (Colorado), 3. Schwartz (Seattle). Stav série: 2:2. Kanadské bodování play off NHL: 1. Marner (Toronto) 4 10 (2+8) 2. Draisaitl (Edmonton) 4 9 (5+4) 3. Hintz (Dallas) 4 8 (4+4) 4. T. Hall (Boston) 4 7 (4+3) 5. Matthews (Toronto) 4 7 (3+4) 6. Bouchard (Edmonton) 4 7 (2+5) W. Nylander (Toronto) 4 7 (2+5) R. O'Reilly (Toronto) 4 7 (2+5) 9. Pionk (Winnipeg) 4 7 (0+7) 10. Kreider (NY Rangers) 4 6 (5+1) Rantanen (Colorado) 4 6 (5+1) 55. Zacha (Boston) 4 4 (0+4) 69. Chytil (NY Rangers) 4 3 (1+2) Nečas (Carolina) 4 3 (1+2) 93. Pastrňák (Boston) 4 2 (2+0) 102. Palát (New Jersey) 4 2 (1+1) 126. Nosek (Boston) 4 2 (0+2) 171. Krejčí (Boston) 2 1 (0+1) Lauko (Boston) 2 1 (0+1) 175. Faksa (Dallas) 4 1 (0+1) Kämpf (Toronto) 4 1 (0+1)