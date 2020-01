Palát přispěl gólem a asistencí k výhře Tampy Bay v Buffalu 6:4

New York - Hokejista Ondřej Palát pomohl gólem a asistencí k vítězství Tampy Bay v úterním utkání NHL na ledě Buffala 6:4. Další útočník Martin Frk svým třetím gólem při třetím startu za Los Angeles přispěl k výhře 5:3 nad Philadelphií. Za poražené Flyers si připal dvě asistence Jakub Voráček.

Obránce Filip Hronek z Detroitu se postaral trefou do prázdné branky proti San Jose o konečný výsledek 2:0. Mezi střelce se zapsal i útočník Michael Frolík z Calgary, které podlehlo Chicagu 3:5. Gólman Petr Mrázek vychytal výhru Caroliny nad Montrealem 3:1 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Palát přesně po sedmi minutách druhého dějství po akci Tylera Johnsona v přesilové hře snížil z pozice mezi kruhy na 1:2. Lightning sice následně nabrali ztrátu 1:4, ale předvedli dokonalý obrat. "Na začátku jsme nebruslili dobře, byli jsme trošku líní," řekl Palát, který si polepšil na 12 gólů v sezoně.

"V půlce zápasu jsme začali hrát na puku, dobře jsme forčekovali, vyhrávali jsme souboje. O tom to je. Ale už třetí zápas za sebou jsme neměli dobrý začátek, musíme se na to příště soustředit," dodal po čtvrté výhře Tampy Bay za sebou Palát, který v 37. minutě vyslal Johnsona do úniku a Lightning snížili na 3:4.

Obrat dovršili třemi góly ve třetí třetině. "Johnsonův gól byl klíčový. Je velký rozdíl jít do šatny s jednobrankovou ztrátou místo dvougólové. Když je to o gól, cítíte, že jste blízko. Byl to skvělý obrat," pochvaloval si trenér Lightning Jon Cooper.

Frk v pátek po působení na farmě v Ontariu v AHL dostal v dresu Kings první příležitost a pomohl dvěma góly k výhře na ledě San Jose 3:2 v prodloužení. V sobotu při porážce ve Vancouveru 2:3 se sice neprosadil, ale v domácí premiéře v poslední den roku 2019 bývalý hráč Caroliny a Detroitu opět ukázal své střelecké kvality.

Ranou z levého kruhu po 91 vteřinách závěrečné třetiny v přesilové hře zvýšil náskok Los Angeles už na 5:1. Flyers i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka ještě do konce zápasu zmírnili porážku, trefili se Claude Giroux v početní výhodě a Scott Laughton.

Detroit ukončil sérii šesti porážek a Hronek výhru potvrdil 49 sekund před koncem, kdy z levého kruhu vlastního obranného pásma zamířil do prázdné branky. Pro dvaadvacetiletého odchovance Hradce Králové to byl ve 39. utkání v sezoně osmý gól a 22. bod.

Gólman Jonathan Bernier pomohl k úspěchu Red Wings 34 zákroky a svou první nulou v sezoně si polepšil v NHL celkem na 18 čistých kont. "Měl jsem párkrát štěstí a puk mě trefil, ale to je hokej. V řadě zápasů zase nepřálo nám," uvedl Bernier. San Jose si připsalo jedenáctou prohru z posledních třinácti zápasů.

Frolík v 56. minutě po chybě Duncana Keitha ve vlastním oslabení snížil na 2:4, ale Flames přes mocný finiš už zápas, v jehož polovině prohrávali 0:4, nezachránili. Gólman David Rittich inkasoval čtyři branky z 32 střel, poslední gól za stavu 3:4 dal za Blackhawks vteřinu před koncem Patrick Kane už při jeho pobytu na lavičce při power play.

Během bohatého programu celkem třinácti zápasů bodoval i nejlepší střelec a třetí nejproduktivnější hráč soutěže David Pastrňák. Jubilejní třicátou asistencí sezony pomohl ke gólu Bradu Marchandovi, jenž ve třetí minutě poslal Boston do vedení na ledě New Jersey. Bruins pak vedli i 2:0, přesto nakonec prohráli 2:3 po nájezdech. Pastrňák při svém pokusu neuspěl, až v šesté sérii pak rozhodl Damon Severson.

Výrazně lépe než Rittichovi v brankovišti Calgary se vedlo v Carolině Mrázkovi. Sice už ve čtvrté minutě ho překonal Max Domi, který vyrovnával na 1:1 po úvodním gólu Sebastiana Aha, pak už ale Mrázek zůstal do konce zápasu nepokořený. Z jeho týmu se naopak prosadili ještě Erik Haula a Ryan Dzingel. Mrázek si připsal 29 úspěšných zásahům.

Mimořádný průběh měl zápas mezi Edmontonem a New Yorkem Rangers. Oilers vedli na začátku 36. minuty drtivě 6:0, v čase 56:15 už to bylo ale 6:5. Domácí nakonec horké chvilky přestáli a Kailer Yamamoto pojistil výhru gólem do prázdné branky. Hattrickem, k němuž přidal i nahrávku, se zaskvěl domácí útočník James Neal. "Takové věci se občas stávají. Závěr je takový, že jsme vyhráli. A tyhle dva body už nám nikdo nevezme. Jdeme dál, vezmeme si z toho jen ta pozitiva," prohlásil Neal.

Jen o gól méně než v Edmontonu padlo v Denveru, kde Colorado podlehlo Winnipegu 4:7. Hattrick v dresu Jets dal Kyle Connor, v domácí brance byl tentokrát místo Pavla Francouze německý gólman Philipp Grubauer.

Hattrick si připsal také obránce Zach Werenski z Columbusu, který zdolal Floridu 4:1. Dvaadvacetiletému Američanovi se to povedlo poprvé kariéře a jako třetímu bekovi v barvách Blue Jackets v historii klubu. Jako první ale předvedl tříbrankové představení doma.

Osmizápasovou vítěznou sérii nedokázali prodloužit obhájci Stanley Cupu ze St. Louis. Blues narazili v Arizoně, kde prohráli 1:3. Poosmé za sebou bodovalo Toronto. Díky výhře 4:1 v Minnesotě Maple Leafs během tohoto období už posedmé slavili výhru.

Gólman Marc-Andre Fleury se podílel na domácím úspěchu Vegas proti Anaheim a po výsledku 5:2 se osamostatnil na šestém místě historického pořadí s 455 vychytanými výhrami v NHL. Unikl Curtisu Josephovi, před ním je o tři výhry Henrik Lundqvist, který chytá za Rangers.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Boston 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 29. Coleman, 54. Bratt, rozhodující sam. nájezd Severson - 3. Marchand (Pastrňák), 25. Nordström. Střely na branku: 44:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Severson, 2. Blackwood, 3. Coleman (všichni New Jersey).

Washington - NY Islanders 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 11. a 21. Kuzněcov, 15. T. Wilson - 8. a 25. Cizikas, 11. B. Nelson, 33. Kühnhackl. Střely na branku: 38:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas (NY Islanders), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Kühnhackl (NY Islanders).

Vegas - Anaheim 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky: 51. z tr. střílení a 59. Marchessault, 15. Mark Stone, 20. Tuch, 38. R. Smith - 9. Holzer, 55. Silfverberg. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18.320. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. M.-A. Fleury (všichni Vegas).

Minnesota - Toronto 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 32. R. Suter - 6. Kerfoot, 20. W. Nylander, 29. Matthews, 60. Tavares. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.164. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Andersen (oba Toronto), 3. R. Suter (Minnesota).

Buffalo - Tampa Bay 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Branky: 20. Sheary, 23. M. Johansson, 29. Vesey, 30. Eichel - 34. a 49. Killorn, 27. Palát, 37. T. Johnson (Palát), 47. Shattenkirk, 60. Cirelli. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.465. Hvězdy zápasu: 1. Killorn (Tampa Bay), 2. Sheary (Buffalo), 3. T. Johnson (Tampa Bay).

Carolina - Montreal 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 2. Aho, 28. Haula, 60. Dzingel - 4. Domi. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.680. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jednu branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 96,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Teräväinen, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Detroit - San Jose 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 24. Bertuzzi, 60. Hronek. Střely na branku: 23:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Bertuzzi (oba Detroit), 3. M. Jones (San Jose).

Columbus - Florida 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 5., 45. a 49. Werenski, 36. Jenner - 24. Sceviour. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.977. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Merzlikins, 3. Jenner (všichni Columbus).

Colorado - Winnipeg 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Branky: 10. a 34. MacKinnon, 48. Landeskog, 60. Kadri - 29., 51. a 57. Connor, 7. a 58. Wheeler, 36. Scheifele, 60. Ehlers. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Arizona - St. Louis 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Garland, 48. Kessel, 60. Schmaltz - 15. Bozak. Střely na branku: 26:39. Diváci: 14.618. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Raanta, 3. Kessel (všichni Arizona).

Los Angeles - Philadelphia 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Branky: 6. Clifford, 7. Iafallo, 9. Toffoli, 18. A. Kempe, 42. Frk - 35. J. Braun, 48. Giroux (Voráček), 58. Laughton (Voráček). Střely na branku: 29:35. Diváci: 17.982. Hvězdy zápasu: 1. A. Kempe, 2. Quick, 3. Clifford (všichni Los Angeles).

Calgary - Chicago 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Branky: 40. S. Bennett, 56. Frolík, 57. Monahan - 13. a 60. P. Kane, 5. Määttä, 6. DeBrincat, 30. D. Strome. Střely na branku: 44:33. Diváci: 19.289. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. S. Bennett (Calgary), 3. D. Strome (Chicago).

Edmonton - NY Rangers 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Branky: 1., 9. a 34. Neal, 12. Nugent-Hopkins, 34. Draisaitl, 36. J. Archibald, 59. Yamamoto - 40. Kreider, 45. R. Strome, 52. M. Staal, 53. Panarin, 57. Zibanejad. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Neal, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Panarin (NY Rangers).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 41 24 10 7 138:105 58 2. Toronto 41 22 5 14 146:132 49 3. Tampa Bay 38 21 4 13 137:120 46 4. Florida 39 20 5 14 139:134 45 5. Montreal 40 18 6 16 131:131 42 6. Buffalo 41 17 7 17 121:131 41 7. Ottawa 40 16 5 19 111:132 37 8. Detroit 41 10 3 28 89:157 23

Metropolitní divize:

1. Washington 41 27 5 9 146:122 59 2. NY Islanders 38 25 3 10 114:100 53 3. Pittsburgh 39 24 4 11 136:104 52 4. Carolina 40 24 2 14 136:112 50 5. Philadelphia 40 22 5 13 127:118 49 6. Columbus 40 18 8 14 105:112 44 7. NY Rangers 39 19 4 16 129:132 42 8. New Jersey 39 14 6 19 102:138 34

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 41 26 6 9 128:107 58 2. Colorado 40 23 4 13 144:119 50 3. Dallas 40 22 4 14 107:101 48 4. Winnipeg 40 22 3 15 125:120 47 5. Minnesota 41 19 5 17 126:137 43 6. Nashville 38 18 6 14 132:127 42 7. Chicago 41 18 6 17 118:132 42

Pacifická divize:

1. Vegas 43 22 6 15 134:125 50 2. Arizona 42 22 4 16 118:108 48 3. Vancouver 40 21 4 15 132:119 46 4. Edmonton 42 21 4 17 125:134 46 5. Calgary 42 20 5 17 114:127 45 6. Los Angeles 42 17 4 21 109:132 38 7. Anaheim 40 16 5 19 103:124 37 8. San Jose 41 17 3 21 109:139 37

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 42 64 (22+42) 2. Draisaitl (Edmonton) 42 62 (23+39) 3. Pastrňák (Boston) 41 59 (29+30) 4. Marchand (Boston) 41 59 (20+39) 5. MacKinnon (Colorado) 40 58 (24+34) 6. Panarin (NY Rangers) 39 55 (22+33) 7. Eichel (Buffalo) 40 53 (25+28) 8. Huberdeau (Florida) 39 53 (16+37) 9. P. Kane (Chicago) 41 51 (22+29) 10. J. Carlson (Washington) 41 50 (13+37) 63. Vrána (Washington) 41 31 (15+16) 71. Voráček (Philadelphia) 40 31 (8+23) 72. Hertl (San Jose) 37 30 (14+16) 94. Krejčí (Boston) 34 28 (8+20) 134. Palát (Tampa Bay) 38 24 (12+12) 164. Nečas (Carolina) 36 22 (9+13) 166. Hronek (Detroit) 39 22 (8+14)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 29 branek, 2. Matthews (Toronto) 27, 3. Eichel (Buffalo) 25, 4. MacKinnon (Colorado), Ovečkin (Washington) oba 24, 6. Aho (Carolina), Draisaitl (Edmonton) oba 23, 8. Panarin (NY Rangers), P. Kane (Chicago), McDavid (Edmonton) všichni 22, ...35. Vrána (Washington) 15, 49. Hertl (San Jose) 14, 81. Palát (Tampa Bay) 12, 99. D. Kubalík (Chicago) 11.