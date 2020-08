Palát: Po druhém prodloužení už to ubíhalo docela rychle

Toronto - Žádné větší potíže nepociťoval ve vyčerpávajícím souboji mezi hráči Tampy Bay a Columbusu, který se stal čtvrtým nejdelším duelem historie NHL, český útočník ve službách Lightning Ondřej Palát. Dlouho nekonečně vyhlížející bitva devětadvacetiletému rodákovi z Frýdku-Místku po 100 minutách hry rychle utíkala. Opojné pocity, kdy zajistil jeho týmu první bod v sérii až po 150 minutách a 27 sekundách Brayden Point, si mohl vychutnat přímo na ledě.

"Koncentrace se udržet dá. Po druhém prodloužení už to paradoxně ubíhalo docela rychle, s pozorností jsem neměl nejmenší problém, tenhle zápas jsme moc chtěli vyhrát," uvedl Palát v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Na ledě strávil v součtu takřka 42 minut, ale odmítl, že by si hráči mohli v určitý moment dovolit přepnout na autopilota. "Člověk musí naopak reagovat ve větší únavě, počítat i s možným zaváháním protivníka nebo spoluhráče. Poctivě se musí doplňovat energie - pít hodně speciálních iontových nápojů a jíst hodně rychlých cukrů. Zabrání se tak křečím a tělo dostane nějakou energii. Zároveň se mi zdálo, že soupeř je o něco unavenější než my. I tenhle pocit v těžkých momentech může pomoct," přiblížil Palát.

I když nebodoval, byl na ledě při Pointově vítězném gólu. "Každý gól v play off je skvělý zážitek. O těch vítězných to platí ještě dvojnásobně. Pravdou ale je, že tento byl asi opravdu trošku výjimečný. Každý si oddechl; vůle po výhře byla enormní a radost bezprostředně po rozhodnutí tomu odpovídala," konstatoval Palát.

Vydřený první krok v sérii může mít zásadní vliv na psychické rozpoložení obou soupeřů pro pokračování série. "Samozřejmě to může být částečná výhoda a bylo by skvělé, pokud by tomu tak bylo," přál si Palát. Na druhou stranu ale zdůraznil, že s tím nelze kalkulovat. "Tohle je play off, každý zápas je jiný a nikdo nikdy nesloží zbraně. Vedeme pouze 1:0 na zápasy, série proti vynikajícímu soupeři ještě může být hodně dlouhá," odtušil Palát.

Columbusu mají Lightning co vracet. Právě Blue Jackets je loni jakožto hlavního favorita na Stanley Cup pokořili výsledkem 4:0 na zápasy. Tento šok mají Lightning stále dobře v paměti, ale nechtějí, aby měl negativní vliv na hru. "Motivaci cítíme, ale určitě není přehnaná. Pokud by proti nám stál kdokoliv jiný, budeme mít stejnou touhu přes něj přejít dále. Pořád chceme hrát svůj styl hry, který začíná ze zabezpečené obrany," konstatoval Palát.

Sám se po návratu na led po dlouhé odmlce cítí dobře. "A i z celého týmu mam výborný pocit. Dnes si dáme volno, dopřejeme tělům potřebnou regeneraci a už ve čtvrtek náš čeká další zápas," připomněl Palát.

Život v "bublině", který hráči podstupují v centrálních městech Torontu a Edmontonu, pro něho není snadný. "Zvládnout se to dá, i když mi rodina samozřejmě strašně chybí. Jsem neskutečně vděčný za všechny moderní technologie, díky kterým jsem s nimi v kontaktu každý den. Musím říct, že NHL zařídila vše skvěle, není si z naší strany nač stěžovat," řekl Palát.

I přes přísná opatření mají hráči možnost se odreagovat od hokeje. "Máme k dispozici krásný hotel s několika tenisovými nebo squashovými kurty, projít se můžeme dokonce i na nedaleký fotbalový stadion. Takže nechybí ani klasické bago a další sportovní hry. Hodně času zabere samotná příprava, přeci jen jsme tu kvůli hokeji a touhu po úspěchu máme všichni v hlavách," prohlásil Palát.