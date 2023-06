Palát neobhájí triumf ve Zlaté hokejce, nepostoupil do finálové desítky

Praha - Útočník Ondřej Palát neobhájí prvenství v anketě Zlatá hokejka. Opora New Jersey v NHL nepostoupila po 2. kole hlasování do finálové desítky, z níž budou novináři, trenéři a zástupci Českého svazu ledního hokeje volit nejlepšího hráče sezony 2022/23. Mezi deseti kandidáty naopak nechybí hvězda Bostonu David Pastrňák, jehož pětileté kralování loni Palát přerušil.

Do finálové desítky společně s Pastrňákem postoupili Roman Červenka (Rapperswil-Jona), Tomáš Hertl (San Jose), Filip Hronek (Detroit/Vancouver), Filip Chytil (New York Rangers), David Krejčí (Boston), Dominik Kubalík (Detroit), Martin Nečas (Carolina), Vít Vaněček (New Jersey) a Pavel Zacha (Boston).

Mezi deseti nejlepšími figuruje stejně jako loni osm útočníků, jeden obránce a jeden brankář. Devět nominovaných hráčů nastupuje v NHL a jeden v nejvyšší švýcarské soutěži. Stejně jako před rokem v desítce chybí zástupce české extraligy. Z deseti nynějších kandidátů dokázal anketu vedle Pastrňáka vyhrát jen David Krejčí v roce 2013.

Oproti prvnímu kolu nastala v elitní desítce jediná změna. Nejlepší střelec nedávného mistrovství světa Kubalík vystřídal brankáře Karla Vejmelku, který obsadil 11. místo. Dvanáctý je obránce Radko Gudas z Floridy, jediný český zástupce ve finále Stanleyova poháru. Palát, který část sezony ze zdravotních důvodů vynechal, skončil šestnáctý. Alespoň jeden hlas získalo 54 hokejistů.

Slavností vyhlášení ankety se uskuteční 29. června.

Přehled kandidátů na Zlatou hokejku po 2. kole hlasování (abecedně): Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.), Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL), Filip Hronek (Detroit Red Wings/Vancouver Canucks/NHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), David Krejčí (Boston Bruins/NHL), Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL), Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL), David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Vít Vaněček (New Jersey Devils/NHL), Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL). Další pořadí: 11. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) 253 b., 12. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 200, 13. Lukáš Sedlák (Colorado Avalanche/Philadephia Flyers/NHL/HC Dynamo Pardubice) 189, 14. Jan Kovář (EV Zug/Švýc.) 93, 15. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 58, 16. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL) 51, 17. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL) 44, 18. David Jiříček (Cleveland Monsters/AHL/Columbus Blue Jackets/NHL) 39, 19. Tomáš Plekanec (Rytíř Kladno) 26, 20. Šimon Hrubec (ZSC Lions Curych) 24, 21. Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec) 19, 22. Jiří Smejkal (IK Oskarshamn/Švéd.) 18, 23. Jan Rutta (Pittsburgh Penguins/NHL) 16, 24. - 28. Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.), Michal Řepík (HC Sparta Praha), Aleš Stezka (HC Vítkovice Ridera), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.) a Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec) všichni 15, 29. Matěj Stránský (Davos/Švýc.) 12, 30. - 31. Roman Will (HC Dynamo Pardubice) a Michal Kempný (HC Sparta Praha) oba 11, 32. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 10, 33. - 34. Jakub Kovář (HC Sparta Praha) a Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets/NHL) oba 9, 35. Tomáš Suchánek (Tri-City Americans/WHL) 8, 36. Daniel Vladař (Calgary Flames/NHL) 7, 37. Lukáš Pech (HC Motor České Budějovice) 6, 38. - 39. David Sklenička (Brynäs IF/Švéd.) a Radan Lenc (HV71/Švéd.) oba 5, 40. - 41. Stanislav Svozil (Regina Pats/WHL/Columbus Blue Jackets/NHL) a Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýc.) oba 4, 42. - 46. David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), Andrej Nestrašil, Marek Mazanec (oba HC Oceláři Třinec), Jaromír Jágr (Rytíří Kladno) a Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera) všichni 3, 47. - 51. Lukáš Jašek (Lahti Pelicans/Fin.), Tomáš Nosek (Boston Bruins/NHL), David Špaček (Sherbrooke Phoenix/QMJHL), Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec) a Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) všichni 2, 52. - 54. Jakub Vrána (St. Louis Blues/Detroit Red Wings/NHL), Matěj Blümel (Texas Stars/AHL/Dallas Stars/NHL) a Šimon Stránský (HC Verva Litvínov) všichni 1.