Palát dvěma asistencemi pomohl New Jersey k postupové výhře 4:0

Hokejisté New Jersey a New Yorku Rangers se zdraví po sedmém utkání 1. kola play off NHL, 1. května 2023. V dresu Devils s číslem 18 je Ondřej Palát.

New York - Útočník Ondřej Palát v sedmém zápase prvního kola play off NHL dvěma asistencemi přispěl k postupové výhře hokejistů New Jersey 4:0 nad New York Rangers. Gólman Akira Schmid kryl všech 31 střel a udržel druhé čisté konto v letošním play off. Devils se do druhého kola dostali poprvé od roku 2012.

New Jersey v polovině zápasu poslal do vedení Michael McLeod, jenž v oslabení využil perfektní Palátovy práce. Český útočník při napadání obral o puk rozehrávající dvojici Adam Fox, Chris Kreider, šikovně se proháčkoval od mantinelu a předložil puk volnému McLeodovi. Ten si sám před gólmanem Igorem Šesťorkinem poradil náramně. Vyhnul se mu bekhendovou kličkou a trefou do odkryté části branky otevřel skóre.

"Jen jsem se snažil získat puk. Když se mi to povedlo, měl jsem trochu prostoru a všiml jsem si Michaela. Posunul jsem puk k němu a on mazácky zakončil. Krásný gól," řekl o první brance Palát.

Druhou nahrávku si rodák z Frýdku-Místku připsal v 55. minutě. V obranném pásmu přistrčil puk rozjetému Jacku Hughesovi, jenž v přečíslení tři na jednoho nabil Eriku Haulovi a finský útočník svým čtvrtým gólem v play off zvýšil na 3:0. Ještě před Haulou se prosadil Tomáš Tatar a skóre trefou do opuštěné branky uzavřel Jasper Bratt.

"Věříme jeden druhému. Minulý rok nás limitovala zranění, ale už tehdy byla v týmu síla. Máme v kádru spoustu rychlých hráčů. Je těžké nás zastavovat," řekl kapitán Devils Nico Hischier.

Palát k prvnímu postupu New Jersey po 11 letech pomohl pěti body a v dosavadním průběhu play off je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu. Ve vyřazovacích bojích nasbíral 99 bodů a útočí na stobodovou hranici jako čtvrtý Čech po Jaromíru Jágrovi, Davidu Krejčím a Patriku Eliášovi.

Dvaatřicetiletý český útočník opět potvrdil pověst hráče, jehož výkony rostou s důležitostí zápasu. Kromě dvou asistencí se činil také v defenzivě. Zblokoval dvě střely a s třemi získanými puky byl spolu s Timem Meierem a Jegorem Šarangovičem nejlepším hráčem New Jersey. "Není to o mně, ani o žádném jiném jednotlivci. Je to o celém týmu," uvedl Palát, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Devils do série vstoupili dvěma domácími prohrami 1:5 a zdálo se, že jejich první účast v play off po pěti letech rychle skončí. Třetí tým základní části se ale obdivuhodně zvedl a z nepříznivé situace se dokázal vymanit. "Je působivé, jak jsme se dokázali adaptovat na play off a změnili celou svou hru. Jsem hrdý na to, jak tým po prvních dvou zápasech zareagoval a herně vyrostl," řekl Palát.

Velký podíl na zvratu v sérii měl brankář Schmid, jenž po druhém zápase nahradil Vítka Vaněčka. Švýcarský gólman v pěti zápasech inkasoval jen sedm branek a udržel dvě čistá konta. "Dnes odchytal skvělý zápas a celkově má za sebou výbornou sérii. Jeho výkony byly důležitým faktorem našeho postupu," chválil dvaadvacetiletého Švýcara trenér Lindy Ruff.

Ve čtvrtfinále se New Jersey střetne s Carolinou. V základní části na sebe oba týmy narazily čtyřikrát, přičemž dvakrát se radovali Devils a dvakrát Hurricanes. "Dnešek si užijeme, ale zítra se vrátíme a začneme se připravovat na Carolinu. Čeká nás těžký soupeř, proti němuž bude třeba využít zkušenosti, které jsme získali v sérii s Rangers," řekl Palát.

1. kolo play off NHL:

New Jersey - NY Rangers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 30. M. McLeod (Palát), 36. Tatar, 55. Haula (Palát), 57. Bratt. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17.241. Hvězdy zápasu: 1. Schmid, 2. Palát, 3. M. McLeod (všichni New Jersey). Konečný stav série: 4:3.