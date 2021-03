Palát dal v NHL vítězný gól, Zachova bodová série skončila

New York - Hokejový útočník Ondřej Palát vstřelil v NHL rozdílový gól Tampy Bay při výhře 2:0 v Dallasu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. V dalších sedmi utkáních úterního programu bodoval z českých hráčů už jen Martin Nečas, který pomohl jednou přihrávkou k vítězství Caroliny 4:2 v Nashvillu. Bodová série Pavla Zachy skončila na čísle deset, když vyšel naprázdno při prohře New Jersey 1:2 s New Yorkem Islanders.

Palát otevřel skóre v osmé minutě z přesilové hry a devátou trefou sezony se v tabulce střelců českých hráčů vyrovnal vedoucímu Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Rodák z Frýdku-Místku se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Pátou výhru Tampy v řadě pojistil Yanni Gourde při závěrečné hře Dallasu bez brankáře. Gólman Andrej Vasilevskij kryl 28 střel, připsal si třetí nulu v řadě a jeho neprůstřelnost už trvá 200 minut a 45 sekund.

Nečas, který v předchozích dvou zápasech rozhodl o výhrách Caroliny v prodloužení a nájezdech, připravil první gól utkání. Český centr využil ztráty puku obránce Nashvillu ve svém pásmu a přihrávkou od levého mantinelu našel před brankou úplně volného Sebastiana Aha, který nezaváhal. Hurricanes zvýšili své vedení až na 3:0, ale domácí duel ve třetí třetině dvěma góly zdramatizovali. Hosty uklidnil až při power play soupeře Aho.

Zacha měl před utkáním nejdelší bodovou sérii ze všech hráčů v lize a připsal si během ní dvanáct bodů (4+8). Českého centra zastavili až Islanders a Zacha byl navíc na ledě u prvního gólu soupeře, který dal ve 42. minutě z protiútoku Oliver Wahlstrom. Náskok hostů zvýšil o chvíli později Anders Lee a Miles Wood jen v závěrečných sekundách utkání připravil o čisté konto Semjona Varlamova.

NHL:

New Jersey - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 60. Wood - 42. Wahlstrom, 48. Lee. Střely na branku: 29:20. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Wahlstrom, 3. Lee (všichni NY Islanders).

New York Rangers - Buffalo 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 1. Bučněvič, 3. Lafreniere, 50. Kreider - 1. S. Reinhart, 57. Rieder. Střely na branku: 19:24. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič, 2. Fox, 3. Kreider (všichni NY Rangers).

Pittsburgh - Philadelphia 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Branky: 24. a 29. Kapanen, 31. Rust, 53. Ceci, 57. Matheson - 23. a 52. Farabee. Střely na branku: 27:42. Diváci: 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kapanen, 2. Jarry (oba Pittsburgh), 3. Farabee (Philadelphia).

Columbus - Detroit 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Branky: 8. Atkinson, 28. Nash, 30. Roslovic, 38. Jenner - 16. Mantha. Diváci: 1953 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. Werenski, 3. Nash (všichni Columbus).

Montreal - Ottawa 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 30. Gallagher, 32. Petry, 60. Toffoli - 39. Zub. Střely na branku: 33:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Batherson (Ottawa).

Winnipeg - Vancouver 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 6. Appleton, 20. Perreault, 26. Connor, 50. Stastny, 58. Wheeler - 9. E. Pettersson, 40. J. T. Miller. Střely na branku: 39:33. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Connor, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

Nashville - Carolina 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 46. Järnkrok, 49. Ekholm - 13. a 60. Aho (na první Nečas), 17. Trocheck, 25. Lorentz. Střely na branku: 38:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Lorentz (oba Carolina), 3. Ekholm (Nashville).

Dallas - Tampa Bay 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 8. Palát, 60. Gourde. Střely na branku: 28:19. Diváci: 4067 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát (oba Tampa Bay), 3. Chudobin (Dallas).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 20 15 1 4 71:39 31 2. Carolina 22 15 1 6 76:60 31 3. Florida 21 13 4 4 67:60 30 4. Chicago 23 12 4 7 73:68 28 5. Columbus 24 9 5 10 66:78 23 6. Nashville 22 10 0 12 51:68 20 7. Detroit 25 7 3 15 52:82 17 8. Dallas 17 6 4 7 46:47 16

Severní divize:

1. Toronto 23 17 2 4 81:55 36 2. Winnipeg 22 14 1 7 74:59 29 3. Edmonton 24 14 0 10 79:72 28 4. Montreal 21 10 5 6 68:61 25 5. Calgary 23 10 2 11 59:70 22 6. Vancouver 26 9 2 15 74:90 20 7. Ottawa 25 8 1 16 67:95 17

Východní divize:

1. NY Islanders 22 12 4 6 58:50 28 2. Washington 21 12 4 5 73:69 28 3. Boston 19 12 2 5 59:50 26 4. Philadelphia 19 11 3 5 63:59 25 5. Pittsburgh 21 12 1 8 65:67 25 6. NY Rangers 20 8 3 9 53:54 19 7. New Jersey 18 7 2 9 46:54 16 8. Buffalo 20 6 3 11 46:60 15

Západní divize:

1. Vegas 18 13 1 4 56:40 27 2. St. Louis 22 12 2 8 72:71 26 3. Minnesota 19 12 1 6 61:49 25 4. Colorado 19 11 1 7 57:48 23 5. Los Angeles 20 9 4 7 60:56 22 6. Arizona 21 9 3 9 56:64 21 7. San Jose 19 8 2 9 59:73 18 8. Anaheim 22 6 5 11 46:66 17