Palát asistoval v NHL u vítězné branky Tampy Bay

New York - Hokejisté Tampy Bay i díky asistenci Ondřeje Paláta otočili v NHL na ledě Vegas zápas z 1:3 a zvítězili 4:3. Obhájce Stanleyova poháru se osmou výhrou z posledních devíti utkání vyhoupl do čela soutěže. Zbylých devět duelů úterního programu bylo odloženo kvůli nákaze koronavirem.

Gabriel Fortier svou první brankou v NHL dostal Tampu Bay v sedmé minutě do vedení, ale aktivnější Vegas do poloviny zápasu otočil na 3:1. Ještě v úvodní třetině vyrovnal v přesilové hře Mark Stone, od jehož brusle se puk odrazil do branky. Stejný hráč přidal střelou z pravého kruhu druhý gól domácích a Nicolas Roy po individuálním průniku zvýšil.

Obhájce Stanleyova poháru vyrovnal ve 38. minutě během 43 sekund. Pierre-Edouard Bellemare snížil střelou z mezikruží a z dorážky upravil Anthony Cirelli na 3:3. Hosté přežili na začátku třetí třetiny vyloučení Jana Rutty a v čase 50:13 udeřil v přesilové hře z levého kruhu Steven Stamkos. U jeho trefy si připsal druhou asistenci Palát. Český útočník, který předchozí tři zápasy nebodoval, si vylepšil bilanci této sezony na devět tref a deset přihrávek.

Vegas, který vede Pacifickou divizi a před utkáním měl sérii pěti výher, nebyla nic platná střelecká převaha 41:19. Největší hvězdou zápasu byl vyhlášen s 38 zákroky Andrej Vasilevskij.

Statistika úterního zápasu:

Vegas - Tampa Bay 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 10. a 22. Mark Stone, 29. N. Roy - 7. Fortier, 38. Bellemare, 38. Cirelli, 51. Stamkos (Palát). Střely na branku: 41:19. Diváci: 18.217. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Mark Stone, 3. Theodore (oba Vegas).

Ostatní zápasy San Jose - Vancouver, Seattle - Arizona, Calgary - Anaheim, Pittsburgh - New Jersey, Nashville - Winnipeg, Boston - Carolina, Ottawa - St. Louis, Philadelphia - Washington a Chicago - Florida byly odloženy.

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 30 20 4 6 98:80 44 2. Toronto 30 20 2 8 98:76 42 3. Florida 29 18 4 7 104:87 40 4. Detroit 31 15 3 13 88:104 33 5. Boston 26 14 2 10 71:69 30 6. Buffalo 30 10 5 15 82:104 25 7. Ottawa 28 9 2 17 79:101 20 8. Montreal 31 7 3 21 67:109 17

Metropolitní divize:

1. Carolina 29 21 1 7 95:62 43 2. Washington 31 18 7 6 108:81 43 3. NY Rangers 30 19 4 7 86:77 42 4. Pittsburgh 30 17 5 8 91:76 39 5. Columbus 28 14 1 13 91:95 29 6. Philadelphia 29 12 5 12 77:95 29 7. New Jersey 30 10 5 15 82:105 25 8. NY Islanders 26 8 6 12 57:77 22

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 30 19 2 9 112:92 40 2. Nashville 30 19 1 10 89:79 39 3. St. Louis 31 17 5 9 106:85 39 4. Colorado 27 17 2 8 115:91 36 5. Winnipeg 30 14 5 11 90:87 33 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 30 11 4 15 72:97 26 8. Arizona 29 6 2 21 56:109 14

Pacifická divize:

1. Vegas 32 20 0 12 114:98 40 2. Anaheim 32 17 6 9 103:89 40 3. Calgary 28 15 6 7 87:62 36 4. Edmonton 29 18 0 11 101:90 36 5. Los Angeles 30 14 5 11 80:79 33 6. San Jose 30 15 1 14 78:85 31 7. Vancouver 31 14 2 15 81:90 30 8. Seattle 30 10 3 17 84:108 23