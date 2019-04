Potápěči prozkoumávali 4. dubna 2019 Palackého most mezi Smíchovem a Podskalím v Praze. Diagnostický průzkum, který dělají v posledních týdnech, si zadala Technická správa komunikací (TSK). Most je ve špatném stavu a plánuje se jeho rekonstrukce, ke které je nejprve nutné zhodnocení jeho stavu. Průzkum zatím ukázal, že pilíře nejsou podemlety. Diagnostiku TSK nechává dělat i u dalších pražských mostů.

Praha - Palackého most mezi Smíchovem a Podskalím v posledních týdnech prozkoumávali potápěči v rámci celkové diagnostiky, kterou si zadala Technická správa komunikací (TSK). Most je ve špatném stavu a plánuje se jeho rekonstrukce, ke které je nejprve nutné zhodnocení jeho stavu. Průzkum zatím ukázal, že pilíře nejsou podemlety. Novinářům to dnes sdělili zástupci TSK a firmy Inset, která průzkum zajišťuje. V květnu a červnu jsou na mostě v plánu zátěžové zkoušky. Diagnostiku TSK nechává dělat i u dalších pražských mostů.

V březnu potápěči zkoumali dno v okolí pilířů mostu, zjišťovali, zda nejsou podemlety vodou, což by mohlo ohrozit statiku konstrukce. Podle ředitele TSK Petra Smolky v březnu v okolí mostu pracovalo několik potápěčských jednotek. Samotný průzkum trvá už od začátku roku, uvedl. Dodal, že pracovníci už na konstrukci umístili tepelná čidla, která kontrolují změny materiálu v závislosti na teplotě. S pomocí geodetických bodů zároveň společnost Inset monitoruje rozpínání mostu v řádu setin milimetrů. Výsledky měření podobně jako u jiných diagnostik vyhodnotí Kloknerův ústav ČVUT.

V rámci celkové diagnostiky jsou v plánu mimo jiné i hloubkové vrty, které mají za úkol zmapovat podloží pilířů. Podle Ludvíka Hegrlíka z firmy Inset budou některé vrty dlouhé až 30 metrů, protože Palackého most je na rozdíl od mostu Legií a Hlávkova mostu, kde nyní také TSK nechává dělat diagnostiku, postaven na štěrkovém podkladu. Vrty však podle zadání musí jít až na skálu, proto se předpokládá jejich větší hloubka.

Základní kámen mostu byl položen v roce 1876, konstrukce byla poškozena bombardováním za druhé světové války a v 50. letech byla původní kamenná stavba rozšířena betonem. Most je památkově chráněn, podle zástupců TSK funguje spolupráce s památkáři bezproblémově. "Most měl složitou historii, ty šrámy, které případně odhalíme, budou sloužit pro projekt rekonstrukce, který připravuje TSK," uvedl Hegrlík.

Součástí diagnostiky budou zátěžové zkoušky s pomocí naložených kamionů, které mají odhalit pohyby konstrukce při extrémní zátěži. Budou se odehrávat o dvou víkendech v květnu a červnu za omezení tramvajové a automobilové dopravy, podle mluvčí TSK Barbory Liškové vždy v noci.

Výsledky diagnostiky by podle mluvčí měly být známy v listopadu, následovat bude soutěž na projektanta rekonstrukce, která začne nejdříve za dva roky. Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, předloni se zřítila lávka v Troji. Kromě Palackého se nyní provádí diagnostika Hlávkova mostu a mostu Legií, které jsou rovněž ve špatném stavu. Diagnostika a dopravní omezení čekají i Barrandovský most a Lanový most na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, kde město připravuje rekonstrukci.