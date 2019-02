Ostrava - Kapitán českého týmu Petr Pála dnes se svými svěřenkyněmi prodiskutuje případné změny pro nedělní vyvrcholení fedcupového duelu s rumunskými tenistkami. Vedle Kateřiny Siniakové může do druhé dvouhry nominovat i Markétu Vondroušovou. Jisté je nasazení dnes vítězné Karolíny Plíškové do prvního zápasu, v němž se utká s hostující jedničkou Simonou Halepovou.

Zatím je do druhé dvouhry nahlášena Siniaková, která dnes podlehla favorizované Halepové. Změnu ale Pála nevyloučil. "Dneska to rozhodneme a budou to vědět holky a realizační tým. Oznámíme to čtvrt hodiny do zápasu, jak to je podle pravidel. S Kájou počítám na první zápas určitě," řekl novinářům po zápase.

I když skóre dnešních zápasů vypadalo jasně pro obě týmové jedničky, podle Pály se zápasy mohly zamotat. "Určitě tam byla místa, kde se to dalo zkomplikovat pro Káju a Káťa to mohla Simoně taky zkomplikovat. Kája i Simona byly dneska solidnější," řekl.

První kolo v Ostravě zatím potvrzuje předpoklady o vyrovnaném zápase. "Už jsem několikrát říkal, že je to velmi otevřený zápas. Musíme si sednout a popřemýšlet o zítřku a poradit se, jak získat dva body," poznamenal Pála, který dovedl české tenistky k šesti fedcupovým triumfům za posledních osm let.

Překvapilo ho, jak dobře Halepová zahrála. Po zranění ze závěru minulé sezony se zdálo, že v úvodu roku není v takové formě, ale na Australian Open vydřela první kolo s Kaiou Kanepiovou a pak prohrála až se Serenou Williamsovou. "Myslím, že to jí pomohlo. Přijde mi bohužel lepší, než jsem čekal. Myslím, že už je to na ní znát. Hrála dobře, hrozně solidně," komentoval výkon rumunské hvězdy.