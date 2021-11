Pála byl zklamaný, že si už tenistky nezahrají před domácími fanoušky

Praha - Bez českých tenistek se odehrají dnešní semifinálové duely Poháru Billie Jean Kingové v Praze. Domácí výběr skončil ve skupině D po čtvrteční prohře se Švýcarskem a kapitán Petr Pála věří, že se jeho tým do finálového turnaje vrátí.

"Jsem zklamaný za holky, že si nezahrají další zápas před domácím fanoušky, což by bylo skvělé. Měli jsme velmi těžkou skupinu," řekl Pála, se šesti tituly nejúspěšnější kapitán historie soutěže, pod jehož vedením Češky prohrály od roku 2008 teprve pošesté z 32 utkání.

Tenistky porazily v úvodním utkání skupiny v pondělí Německo 2:1, stejným poměrem ale podlehly Švýcarkám. Ani jednou nebodovala ve dvouhře světová trojka Barbora Krejčíková, která podlehla Angelique Kerberové i olympijské vítězce Švýcarce Belindě Bencicové.

"Báře chybělo, že si nezahrála nějakého singla (v týmové soutěži) dřív," připomněl Pála, že letošní vítězka Rolad Garros Krejčíková hrála v soutěži poprvé dvouhru a předtím nastoupila jen dvakrát do čtyřhry. "Teď na ni byl velký tlak. Měli jsme hrozně těžkou skupinu, člověk musí hrát hrozně dobře, když chce porazit Kerberovou nebo Bencicovou,“ upozornil kapitán.

Rovněž povrch (Rebound Ace) Krejčíkové tolik neseděl. Podle Pály byl docela rychlý. "Bára by možná potřebovala malinko pomalejší, kdy míče výš vyskakují," uvažoval kapitán. Na rozdíl od dřívějších finále, kdy si ve starém fedcupovém systému domácí tým povrch vybíral, tentokrát takovou možnost neměl. "Bylo to v režii ITF a to jsme nemohli ovlivnit,“ uvedl Pála.

Ani jednou Krejčíková nenastoupila do čtyřhry, byť s Kateřinou Siniakovou tvoří elitní deblový pár a jsou olympijské vítězky. Proti Němkám měla ve dvouhře křeče a úspěšně ji zastoupila Lucie Hradecká, nehrála ani proti Švýcarkám. "Bára hrála singla, který nedopadl dobře. Sedli jsme si s trenéry i s Bárou a ptali se jí, jak se cítí. Bylo to společné rozhodnutí," řekl Pála.

Poprvé se hraje podle staronového modelu formou finálového turnaje. Hodnotit ho Pála zatím nechtěl. "Já byl vždycky proti, ale ukáže čas. Těžko říct pro někoho, kdo hraje doma," řekl kapitán a vážil si toho, že se povedlo akci narychlo dostat do české metropole. "Pro nás to byl svátek a věřím, že i pro holky. Publikum přišlo i v této těžké době," děkoval fanouškům za podporu.

Už v sobotu určí los tenistkám soupeřky pro kvalifikaci o finálový turnaj 2022. "Už se na to těšíme a doufám, že už to bude jednodušší s cestováním a se vším, což je nejdůležitější," doufal Pála, že pominou koronavirová omezení a dodal: "Zkusíme se zase dostat do finále."