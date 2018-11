Praha - S kapitánem Petrem Pálou je spojena úspěšná éra českých tenistek ve Fed Cupu. O tomto víkendu v Praze dovedl z lavičky domácí výběr již k šestému titulu za osm let. Řekl pak, že pokud bude cítit chuť hráček pokračovat s ním ve spolupráci, zůstane u týmu dál.

"Ta práce mě baví," vyznal se třiačtyřicetiletý Pála po výhře 3:0 nad Američankami, které český tým zdolal za bouřlivé podpory hlediště v zaplněné O2 areně. "Hala málem spadla, jak diváci fandili. Jsem rád, že zůstala stát a padla Amerika," řekl s úsměvem Pála.

Tenistky porazily USA i bez nachlazené Petry Kvitové a zraněné Karolíny Plíškové. V pozici jedničky vybojovala dva body Kateřina Siniaková a jeden s reprezentací se loučící Barbora Strýcová. "Na papíře je sice výsledek tři nula, ale byl to velký boj, těžký zápas. Kateřina si musela hrábnout hodně hluboko," řekl Pála.

Češky zvítězily v domácím prostředí už pojedenácté v řadě. "Je nádherné udržet neporazitelnost. Letos jsme tu hráli i první kolo," připomněl Pála výhru nad Švýcarkami. "Velký dík patří divákům. A lidi chodí proto, že holky hrajou výtečně."

Kapitánem je Pála od února 2008 a u týmu nejspíš vydrží v dalších letech. "Dokud budu vědět, že holky chtějí, abych tu byl," řekl. Přístup hráček vyzdvihl. "Mají to hrozně těžký. Jsou celý rok konkurentky a pak hrají spolu. Když se sejdeme ve Fed Cupu, udělají všechno, aby druhá vyhrála. Bez soudržnosti by to nešlo," konstatoval Pála.

Mezi hráčkami je oblíbený. Při trénincích jsou často slyšet vtípky, dobrá nálada převládá, i když jsou problémy, a s většinou tenistek vychází, byť občas musí některou z hvězd při čtyřčlenné nominaci pominout. "Není příjemné někoho vynechat z kola a pak ho poprosit. Občas jsou na mě za nominaci naštvaný, ale já to dělám podle nejlepšího svědomí a vědomí," řekl Pála.

Během šesti vyhraných finále měl tým různé hrdinky. Petra Kvitová zářila při prvním titulu v Rusku v roce 2011 a doma s Němkami 2014, Lucie Šafářová zase proti Srbkám 2012, Karolína Plíšková zvrátila pražský duel s Ruskami 2015 a Barbora Strýcová ve Francii o rok později. A nyní je hrdinkou dvaadvacetiletá Siniaková. "To je na tom to nádherné. Podílí se na tom všechny, které za ten rok hrály," řekl Pála.