Praha - Voják Tomáš Procházka, který v pondělí padl v Afghánistánu, bude pohřben 7. listopadu v Prachaticích se všemi vojenskými poctami. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Procházka zemřel po střelbě afghánského vojáka, další dva vojáci byli zraněni. Na pomoc rodině padlého mohou lidé přispívat do Nadačního fondu speciálních sil. Dosud se vybralo téměř 300.000 korun.

Termín a místo konání pohřbu potvrdila také mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. "Rodina žádá o diskrétnost," dodala.

Poslední rozloučení bude v pietní síni na prachatickém hřbitově. Průvod městem by jít neměl, řekl dnes ČTK prachatický starosta Martin Malý. "S rodinou jsem se sešel, předal jsem jim kondolenci, vyjádřil upřímnou soustrast. Město vyvěsilo černý prapor. Je to pro nás strašně politováníhodná událost, je to tragédie. Já osobně jsem ho znal. Znám celou rodinu, jeho tatínek mě trénoval na atletiku, jeho bratr se mnou dokonce chodil na základní školu do třídy, znám rodinu velice dobře od mých dětských let," řekl Malý.

Procházkovy ostatky přivezl zpět do vlasti vojenský speciál před středeční půlnocí. Smuteční ceremonie se na letištní ploše zúčastnili například prezident Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka, ministr Lubomír Metnar nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Procházka zemřel v pondělí na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo. Procházka u jednotky speciálních sil, která má na starosti výcvik afghánských kolegů, sloužil jako kynolog.

S rodinou žil v Hrádku nad Nisou. Narodil se v Prachaticích v prosinci 1976. Do armády vstoupil v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, o dva roky později nastoupil ke kynologům. Podílel se na výcviku desítek psů. Působil ve čtyřech zahraničních misích, kromě Afghánistánu byl také v Iráku a dvakrát v Kosovu.

Speciální síly na pomoc rodině padlého vypsaly charitativní sbírku. Své příspěvky mohou lidé posílat do Nadačního fondu speciálních sil do 23. listopadu na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601.

Dosud do něj dárci poslali asi 300.000 korun, řekl ČTK předseda správní rady fondu Vladimír Ganzar. Peníze podle něj přichází od vojáků speciálních sil i od spousty soukromých dárců. V blízké době bude možné pomoci i prostřednictvím dárcovských zpráv DMS.