Pacienty už bude možné vozit i do německých nemocnic

Karlovy Vary - Pacienty s covidem-19 bude možné převézt i do nemocnic v Německu. První nabídky spolkové země Sasko jsou na devět volných lůžek. Záležet ale bude na každém konkrétním případu, řekl dnes novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Nabídka německých lůžek se stane součástí českého národního dispečinku volných lůžek, dodal. O možnost převozů nemocných do Německa žádal Karlovarský kraj vládu dlouhodobě. Jeho nemocnice jsou dlouhou dobu přetížené.

"Nabídnutá kapacita německých lůžek je zahrnuta do Národního dispečinku a bude záležet na charakteru každého případu. Jinými slovy k možnostem převozu do českých nemocnic přibyla jména těch německých s danou kapacitou a druhem dostupné péče," řekl dnes na dotaz ČTK Kulhánek.

Podle hejtmana kraj dostal informaci od zástupců Saska, že se dostupná kapacita v nemocnicích stále mapuje a Sasko ji aktualizuje. "Německá strana vyžaduje dokumentaci v německém jazyce. To my řešíme takzvaně on-call překladatelem, to znamená, že když se vyskytne požadavek na transfer do Německa, operativně v řádu několika hodiny získáme překlad zdravotní dokumentace," popsal Kulhánek. Nabídka z Bavorska ještě definovaná není a Bavorsko stále zjišťuje, jaké kapacity může nabídnout.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý dnes novinářům řekl, že požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby vláda formálně oslovila Německo kvůli převozu pacientů za hranice. Původně tvrdil, že Česko se na zahraničí obrátí, až budou nemocnice naplněné z 90 procent. V současné době je volných míst asi 15 procent, vyčerpat by se ale mohly za dva až tři týdny.

Dopravu do Německa i zpět zajistí česká strana. Podle Kulhánka existují zdravotnické dopravní služby, které mají vyřízené povolení jak pro českou, tak pro německou stranu hranice.

Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji se za poslední dny nepatrně zlepšila, a nejsou tak vyžadovány hromadné převozy pacientů s covid-19 do nemocnic mimo Karlovarský kraj. Poslední větší převoz pacientů byl minulý týden ze sokolovské nemocnice, odkud odjelo deset pacientů do Humpolce.

"Od té doby některé dny nebyly žádné požadavky, v některé dny byly v jednotkách případů, což řeší národní dispečink v rámci regionálních nemocnic. Co se řeší na denní bázi, je přemisťování pacientů, kteří již nepotřebují intenzivní péči v rámci kraje do zařízení, které poskytují standardní péči nebo následnou," dodal Kulhánek.