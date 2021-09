Pacienty moravskoslezských postcovidových center trápí dušnost a únava

Ostrava - Pacienty moravskoslezských postcovidových center, která se věnují léčení následků onemocnění covid-19, trápí nejčastěji dušnost a únava. Péči o ně nabízí hned několik nemocnic v Ostravě a dalších městech kraje i lázně. Například v Klimkovicích léčí problémy s pohybovým ústrojím. Celkem po covidu-19 vyhledaly nemocniční či lázeňskou péči v kraji od vypuknutí epidemie stovky lidí.

V Moravskoslezském kraji se o pacienty, kteří prodělali covid-19 starají lékaři hned několika nemocnic. Tzv. covidcentra postupně během letošního roku otevřely například Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) či nemocnice v Ostravě-Vítkovicích, Bruntále a Karviné. Nemocnice se zaměřují na pomoc pacientům s kašlem, dušností či tlaky na hrudníku, ale i dalšími problémy, jako jsou únava, pokles fyzické kondice nebo bolest kloubů a svalů.

Postcovidovou ambulanci provozuje FNO od 1. června. "Od začátku fungování centra prošlo ambulancí 100 pacientů. Přicházejí po předchozím objednání. Centrum funguje každý pracovní den. Nejčastěji klienty trápí dušnost, únava, poruchy spánku, mají horší fyzickou kondici. Po provedených testech a odborném vyšetření jsou dále pacienti posílání na odborná pracoviště a kliniky FNO, která jejich problém dále řeší," uvedla mluvčí nemocnice Iva Piskalová.

Péči o postcovidové pacienty i nadála poskytují v kraji také nemocnice skupiny AGEL. Od začátku února zřídila postcovidovou jednotku v rámci rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále. "Ještě v červenci tam přicházeli do postcovidové rehabilitační ambulantní péče noví pacienti, kteří měli obtíže s dechem, zrychlený pulz či nejistou chůzi," řekl mluvčí nemocnice Adam Knesl. Dodal, že nyní už ale nemocnice pacienty na lůžkovém oddělení ani nové ambulantní pacienty v Bruntále neeviduje.

"Péči pro pacienty s přetrvávajícími problémy po onemocnění covid-19 poskytuje i nadále Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a to jak v rámci komplexní péče plicního oddělení, tak speciálního rehabilitačního programu. Mezi nejčastější problémy, které tyto pacienty trápí, patří dušnost, snížená výkonnost, kašel, bolest kloubů a další," doplnil.

Program pro pacienty po covidu-19 mají i Lázně Sanatoria Klimkovice na Novojičínsku. "V současnosti máme v lázních několik klientů, kteří prodělali covid-19, ale jsou u nás s jinými indikacemi. Vesměs proto, že mají nějaké pohybové, neurologické potíže, jako bolesti páteře či kloubů, které se po covidu zhoršily," řekla mluvčí lázní Ivana Gračková.

Aktuálně v lázních také rehabilitují první zdravotníci čerpající státní vouchery. "Rezervace na rehabilitační péči pro zdravotníky, kteří chtějí využít tento státní lázeňský voucher, jsme začali přijímat na konci července. Kapacita, kterou jsme pro to uvolnili, se zaplnila do deseti dnů. Zdravotníci si zablokovali termíny a budou přijíždět postupně až do konce roku," uvedla.