Praha - Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady postřelil pacient v noci na dnešek dva lidi. ČTK to řekl mluvčí policie Jan Daněk. Jeden z postřelených následně zraněním podlehl, uvedla večer Česká televize na základě vyjádření syna zemřelého. Mluvčí nemocnice Jana Roubalová ČTK řekla, že se blíže ke stavu postřelených a okolnostem střelby nemůže vyjadřovat. V noci se dnes střílelo i v Rostovské ulici v Praze 10, kde opilý útočník zranil tři lidi. Jejich zranění byla lehká.

Oba incidenty se staly v pátek po 23:00. V nemocnici na hematologické klinice čtyřiasedmdesátiletý pacient postřelil další dva pacienty, kteří s ním leželi na pokoji. Podle zdroje ČTK muž dva spolupacienty, kteří mu vadili, střelil do hlavy. Jeden pětašedesátiletý muž později zemřel. V nemocnici byl kvůli onkologickému onemocnění. "Když už to vypadalo, že nemoc překonal, tak byl zavražděn," řekl syn zemřelého večer ČT. "Systém musí být nastaven tak, aby se to nemohlo opakovat," dodal. Pacient, který vyvázl z lehčím zraněním, měl při incidentu štěstí, neboť útočník střílel pod takovým úhlem, že se střela odrazila od lebky, uvedl zdroj ČTK.

Podle policejního mluvčího pak útočníka odzbrojily zdravotní sestry. Útočník byl zadržen, ale zatím zůstává vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pod dohledem na hematologické klinice. Muž byl obviněn z vraždy ve stádiu pokusu. Policisté navrhnou, aby byl pachatel vzat do vazby. Podnětem policie na vazbu se bude zabývat Městské státní zastupitelství v Praze. Vypovídat střelec podle mluvčího policie odmítl. Zbraň vlastnil legálně. Mluvčí nemocnice vzhledem k tomu, že se událost stále vyšetřuje, nechtěla incident podrobněji popisovat. "Sestry byly velmi statečné," uvedla pouze.

Ředitel nemocnice Robert Grill Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že zvýšit bezpečnostní opatření už nelze. Nemocnice totiž musí být neustále přístupná případným pacientům. "Nemocnice musí být 24 hodin denně a 365 dní přístupná komukoli, kdo může být potenciálním pacientem. Zatím ta bezpečnostní opatření nejsou rozvinuta tak, abychom uměli eliminovat třeba vnos zbraní nebo výbušnin," řekl Grill. Areál tak velké nemocnice s jednotlivými pavilony nelze podle něj "úplně bezpečně utěsnit". Za poslední desítky let jde podle něj o první případ střelby v nemocnici Královské Vinohrady.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru uvedl, že ho noční událost ve vinohradské nemocnici velice mrzí. "Děkuji sestrám za jejich pohotovou reakci a neskutečný projev statečnosti. Smekám před vámi! Doufám, že se stav zraněných pacientů brzy zlepší!" doplnil.

V druhém případě noční střelby v Rostovské ulici ve Vršovicích opilý muž po předchozí hádce postřelil tři lidi brokovnicí. Zranění ale nebyla vážná, řekl ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Ondřej Franěk. Také v tomto případě byl útočník zadržen. U sebe měl kromě brokovnice i pistoli a obě zbraně vlastnil legálně.

Případy vážného napadení ostatních pacientů nebo personálu nemocnic jsou v ČR spíše ojedinělé, měly už ale i tragické následky. V lednu 2010 dokonce šestatřicetiletý muž, hospitalizovaný na psychiatrické klinice v Praze na Karlově kvůli maniodepresivnímu stavu, zkopal a usmrtil jiného pacienta. Soud mu později nařídil ochrannou ústavní léčbu. Úmrtím, v tomto případě útočníka, skončil v listopadu 2015 také případ, kdy ve Fakultní nemocnici v Olomouci psychicky nemocný muž surově napadl sanitáře. Zemřel poté, co jej zpacifikovali policisté s použitím paralyzéru.

České nemocnice v minulosti zažily také případy střelby, vesměs ovšem bez vážnějších následků. V září 2005 agresivní muž zaútočil v táborské nemocnici na přivolané policisty. Z opasku jednomu vytrhl služební zbraň a šestkrát z ní vystřelil. Nikdo nebyl zraněn. Bez zranění skončily i dva další případy z roku 2014, ve kterých hrála roli střelná zbraň. Nejprve v červnu střílel pacient ostravské fakultní nemocnice, který zbraň sebral pracovníkovi ochranky, podruhé pak v září jen vyhrožoval se zbraní v ruce opilý muž v pražské střešovické nemocnici.