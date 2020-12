Pabiška se opět vrací na Dakar, čeká jej nejtěžší kategorie

Liberec - Motocyklový jezdec David Pabiška si v lednu připíše již dvanáctý start na Rallye Dakar. Zkušený závodník před dvěma lety avizoval, že počítá s tím, že se se slavnou soutěží rozloučil. Loni byl na Dakaru jako mechanik kamionu Martina Macíka, teď se ale vrací na motocykl. Pabiška pojede společně s Rudolfem Lhotským za nový Jantar tým. Oba budou startovat v kategorii Original by Motul, takže nebudou mít k dispozici mechanika a mohou využít jen omezený počet náhradních dílů.

"Je to stoprocentně nejtěžší třída na Dakaru, kde můžu využít všechny svoje zkušenosti z předchozích ročníků. Bude to těžké i psychicky, protože v týmu máte vždy podporu svého mechanika a lidí okolo, ale i proto na to budeme s Rudou dva a budeme se podporovat," uvedl Pabiška v tiskové zprávě.

Pětačtyřicetiletý motocyklista se na Dakaru objevil poprvé v roce 2007, kdy se ještě jelo v Africe. Jeho dosavadním maximem je 18. místo z roku 2014. Před osmi lety si odskočil jako navigátor k Jaroslavu Valtrovi a byl členem dvanácté posádky v kategorii kamionů. Při svém dosud posledním startu v roce 2018 obsadil 42. místo.

"Musím poděkovat Rudovi, že si na mě při výběru partnera vzpomněl a zařídil mi angažmá v novém týmu. Myslím, že se nám podařilo dát všechno pěkně dohromady. Jsme dobře naladěni a věřím, že tam něco urveme," řekl Pabiška, který stejně jako jeho parťák pojede na motocyklu KTM. "Pojedeme v nové zemi, takže nás čeká stejné učení, jako když jsme poprvé vstoupili do Jižní Ameriky," uvedl rodák z Liberce.

Pabiška si před startem v Saúdské Arábii dobře uvědomuje, že už nebude bojovat o nejvyšší pozice a své maximum na Dakaru nevylepší. Zajímá jej hlavně výsledek v samostatné kategorii Original by Motul. "Chci především zúročit všechny zkušenosti. Ve výsledcích chci figurovat vysoko, ale konkurence bude velká. Do desátého místa v kategorii budu velmi spokojený," řekl s tím, že chce jako obvykle závodit a ne se jen rallye zúčastnit. "Je to pro mě ale stále složitější a těžší," dodal Pabiška, který zatím vždy dokázal dojet do cíle Rallye Dakar.