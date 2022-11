Ovocnářská unie: Kvůli nízkým cenám jablek přes zimu zmizí až 10 % sadů

Praha - Nízké výkupní ceny jablek povedou k tomu, že pěstitelé v Česku po letošní sezoně zlikvidují 1000 až 1500 hektarů ovocných sadů. Novinářům to dnes řekl předseda Ovocnářské unie Čech a Moravy Martin Ludvík. Rozloha produkčních sadů letos byla 11.437 hektarů, z české krajiny by tedy mohlo zmizet až deset procent sadů, které nahradí pěstování obilnin nebo řepky. Za minulou zimu se rozloha sadů snížila o 6,5 procenta. Cenu jablek podle Ludvíka sráží hlavně levný dovoz z Polska.

Podle ovocnářské unie tvoří 89 procent ovocnářství v ČR pěstování jablek. Ludvík poznamenal, že přestože většina potravin zdražuje, cena jablek je nižší, než byla před rokem i přede dvěma lety. "Farmáři za ně dostávají méně peněz, spotřebitelé za ně také platí méně obchodním řetězcům," řekl.

Upozornil na to, že v Evropě je přebytek produkce jablek a na český trh se dovážejí hlavně jablka z Polska, odkud se před vypuknutím konfliktu na Ukrajině vyvážela do východní Evropy včetně Ruska. Obchodní řetězce podle Ludvíka situace zneužívají k tlaku na české farmáře. "Nejsou ochotni platit alespoň nákladovou cenu a tlačí cenu dolů na úroveň polských jablek," doplnil. Do obchodů se česká jablka dostala až poté, co zemědělci přistoupili na nízké výkupní ceny, řekl.

Ludvík také poznamenal, že ovocnáři musí sklizená jablka řadu měsíců skladovat při teplotě jeden stupeň Celsia. Už dříve řekl, že kvůli vysokým cenám energií budou farmáři část produkce nechávat v sadech, protože se jim nevyplatí ji uskladnit.

Ovocnáři již delší dobu také upozorňují na to, že z dlouhodobého hlediska z české krajiny ovocné sady mizí a za posledních 33 let bylo zlikvidováno 43 procent ploch sadů. "Je to více než deset milionů ovocných stromů jen u profesionálních pěstitelů," doplnil Ludvík. Zmínil také, že každoročně se vysází méně nových sadů. Letos se podle něj odhaduje, že se vysadí jen zhruba 150 hektarů, dlouhodobý průměr přitom byl ještě donedávna zhruba 400 hektarů ročně.