Ottawa poskytne VW až 13,2 mld. na výstavbu továrny na baterie

Ottawa - Kanadská vláda poskytne německé automobilce Volkswagen během deseti let subvenci až 13,2 miliardy kanadských dolarů (209 miliard Kč) na výstavbu továrny na baterie do elektromobilů ve státě Ontario. Bude to první takový závod německého koncernu mimo Evropu. Informovala o tom dnes agentura AFP.

"Investice bude záviset na počtu vyrobených baterií a bude se pohybovat mezi osmi a 13,2 miliardy dolarů," uvedla vláda. Závod vytvoří "3000 přímých a až 30.000 nepřímých pracovních míst", uvedl na tiskovém brífinku kanadský premiér Justin Trudeau.

Volkswagen oznámil záměr postavit závod ve městě St. Thomas už v polovině března. Zahájení výstavby je naplánováno na příští rok. Otevřen má být závod v roce 2027. Podle kanadského premiéra bude vyrábět baterie "až pro jeden milion elektromobilů ročně".

Volkswagen do tohoto závodu investuje "sedm miliard (kanadských) dolarů", což je "největší investice do odvětví elektromobilů v historii Kanady", uvedl Trudeau.