Otrav dezinfekcí v době šíření covidu bylo čtyřikrát víc než loni

Dezinfekce připravená u vstupu do prostor základní školy - ilustrační foto. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Počet otrav dezinfekčními prostředky v Česku vzrostl letos v době nejsilnějších opatření proti šíření koronaviru oproti loňsku čtyřnásobně. Od poloviny března, kdy byl vyhlášen kvůli koronaviru nouzový stav, do poloviny května bylo zaznamenáno 107 případů požití dezinfekce, o 80 více než za stejné období loni. V tiskové zprávě to dnes oznámilo Toxikologické informační středisko při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Většina lidí dezinfekci vypila omylem, protože si ji přelili do lahví od nápojů.

Toxikologické informační středisko nabízí laikům i odborníkům rady v případě různých otrav. Ročně řeší asi 20.000 dotazů, většinou kvůli požití léků nebo čisticích prostředků. "Nabízíme celou řadu služeb spojených s akutním působením toxických látek v pracovním prostředí i v běžných domácnostech, takže jsme na leccos zvyklí. Přesto nás enormní nárůst dotazů na dezinfekční prostředky zaskočil," sdělila vedoucí střediska Daniela Pelclová. Středisko navíc varovalo, že přibývají další nové případy vypití dezinfekce.

Kvůli pandemii koronaviru způsobujícího nemoc covid-19 značně stoupl zájem lidí o nákup dezinfekce k mytí rukou, jejíž používání také v některých zařízeních či obchodech přímo nařídil stát. Takové přípravky jsou ale určeny jen k zevnímu použití. Lidé se podle toxikologického střediska většinou napili dezinfekce omylem. "Jednalo se o požití dětmi i dospělými, nezřídka z náhradních lahví, kam si je uživatelé přelili," uvedla Pelclová. "Naštěstí mají některé přípravky ANTICOVID19 odporně hořkou chuť. Jsou totiž ochuceny nejvíc hořkou látkou na světě, což je denatonium benzolát. Tím většinou odradí konzumenta od dalšího napití," doplnila.

Objevily se ale také ojedinělé případy, kdy lidé vypili dezinfekci záměrně. V květnu například vyjížděli záchranáři na Berounsku k případu seniorky, která z obavy před covidem-19 vypila asi 200 mililitrů dezinfekce. Přípravek u ní vyvolal silné zvracení. Žena pak skončila v hořovické nemocnici.

V loňském roce řešilo Toxikologické informační středisko přes 21.000 dotazů na různé otravy od hub přes rtuť a chemikálie až po hadí uštknutí. Jednoho chovatele hadů třeba v minulém roce uštkl při vyměňování žárovky v teráriu jeho vlastní chřestýš diamantový. Muž musel být přepraven vrtulníkem do nemocnice a jeho stav se postupně zlepšil až po léčbě dvěma typy antisér proti hadímu uštknutí.

Středisko zaznamenalo loni například i otravu amylnitritem, který se používá jako protijed při otravě kyanidy, ale také jako afrodiziakum. Sloučeninu požil muž, který byl poté nalezen v bezvědomí na podlaze sexshopu. "Veřejnost by si měla toto riziko uvědomit. Vyskytly se i závažné otravy amylnitritem u dětí, které nalezly přípravek doma," upozornila vedoucí střediska Pelclová.