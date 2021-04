Otočka ministra šokuje sportovní prostředí, ČOV žádá dodržení slibu

Praha - České sportovní prostředí se bouří proti tomu, že oproti původnímu oznámení se od pondělka neuvolní pravidla pro shromažďování a k avizovanému návratu amatérských sportovců ani dětí na hřiště tak nedojde. Český olympijský výbor připomíná, že prevence je efektivnější než řešení následků a žádá dodržení slibu. Otočku kritizuje také iniciativa Restart amatérského sportu, pod níž je podepsáno šest zástupů velkých sportovních svazů. Podle ní se sportovní svazy a kluby ocitly nyní v chaosu.

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pátek odpoledne mládeži a amatérům slíbil možnost sportovat venku v počtu dvaceti lidí, druhý den však změnil názor a navrhuje vládě, aby povolila sportovat pod otevřeným nebem maximálně dvěma lidem.

"Už rok řešíme důsledky a nikdo neřeší prevenci. Roční výpadek sportu se může fatálně podepsat na zdraví celé společnosti. To musí skončit. Ve spolupráci s celým sportovním prostředím na tom budeme intenzivně pracovat a uděláme maximum proto, aby v pondělí vláda České republiky neschválila nový návrh a dodržela slib, který ministr zdravotnictví dal sportovcům v pátek,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval v tiskové zprávě. "V případě, že vláda nový návrh schválí, sportování se vymkne kontrole a my za to odmítáme nést jakoukoliv odpovědnost,“ dodal.

Iniciativa Restart amatérského sportu své prohlášení nadepsala: "Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil". Parafrázovala tak krále z pohádky Pyšná princezna. "Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se chystá porušit slib národu. Vláda v pondělí rozhodne, zda je možné věřit slovu člena vlády," uvedla iniciativa.

Navrhovala pravidla, za nichž by sportování mládeže začalo organizovaně, pod kontrolou a bezpečně. "Každý, kdo se v posledních dnech prošel českými městy, viděl, jak celá česká veřejnost začíná sportovat. Pokud budou od pondělí platit vládou dosud vyhlášená pravidla, je šance, že trenéři, sportovní kluby a sportovní svazy zajistí bezpečné sportování. V opačném případě hrozí naprostý chaos," uvedli představitelé iniciativy, zástupci svazů Zdeněk Haník (volejbal), Michal Ježdík (basketbal), Slavomír Lener (hokej), Antonín Plachý (fotbal), Filip Šuman (florbal) a Gabriel Waage (softbal).

Už v sobotu označila rozhodnutí ministra za skandální například Fotbalová asociace ČR. Přístup nového člena vlády označila za plivnutí do tváře všem, kteří se chystali na pondělní obnovení tréninků.