Otevřít hranice je riskantní, ale ne nepřijatelné, míní Zeman

Praha - Otevřít hranice je kvůli přetrvávající koronavirové pandemii ve světě sice riskantní, ale ne natolik, aby to bylo nepřijatelné. Českému rozhlasu Radiožurnálu to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Cesty do ciziny mohou zvýšit riziko druhé vlny epidemie v Česku, místní ekonomice by navíc pomohlo, kdyby Češi trávili dovolenou v rámci republiky, míní Zeman. V rozhovoru ocenil vládu, která podle něj vyvedla ČR z největší moderní krize s výjimkou války. Selhala naopak opozice a média, dodala hlava státu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o víkendu řekl, že hranice Česka se sousedními státy by se měly plně otevřít od července. O prvním měsíci letních prázdnin by chtěl umožnit Čechům cestovat do Bulharska, Maďarska či pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. "Je to riskantní, ale míra rizika není tak dramatická," řekl Zeman.

Pro setrvání turistů v Česku však podle něj mluví to, že by z rizikových zemí mohli přivézt nemoc covid-19. "A byla by tu druhá vlna," řekl Zeman. Proti výjezdům podle něj hovoří i to, že Česko potřebuje po rozvolnění opatření nastartovat ekonomiku. "Kdyby lidé rok nejeli do zahraničí, pomohlo by to domácímu cestovnímu ruchu," uvedl.

Zeman ocenil, jak krizi zvládla vláda ANO a ČSSD. "Vyvedla bez předchozí zkušenosti tuto zemi z asi největší krize, když nepočítám válečnou, kterou měla v moderní historii. Za to je třeba jí poděkovat. Selhala opozice a média," uvedl Zeman. Opoziční strany i média se podle něj omezily na "poštěkávání a obviňování z chaotičnosti".

Zeman v dubnu podepsal zákon, kterým se zvyšuje letošní schodek státního rozpočtu na 300 miliard korun. Vláda původně počítala se 40 miliardami, před posledním návrhem ho navýšila na 200 miliard. Zeman zatím nemá strop, který by už schodek přesáhnout neměl. "Jistě by takové číslo mohlo existovat, ale zatím ho ještě paní ministryně nenavrhla," uvedl. Zopakoval, že rozpočtu by pomohlo zrušení některých daňových výjimek.