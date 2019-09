Otáčet zápasy nepůjde donekonečna, uvědomuje si Vlach

Liberec - Hokejisté Mladé Boleslavi byli blízko k ukončení dlouhé série porážek na libereckém ledě. Bruslaři ale dobře rozehraný zápas ztratili v závěru utkání během dvaceti vteřin, kdy inkasovali dva góly, a nakonec v Liberci prohráli 4:3. O vítězný gól se postaral útočník Jaroslav Vlach.

"Nejdříve jsme dobře udrželi modrou čáru. Roman Graborenko skvěle podržel kotouč, který se poté odrazil ke mně. Nechtěl jsem nic vymýšlet a hodil jsem puk rychle na branku. Ne že bych úplně mířil, spíše to byl takový motýl, ale naštěstí spadl do branky a dostal nás do vedení," popsal svou trefu Vlach, který nepatří mezi vyhlášené kanonýry.

Jeho vítěznému gólu předcházela vyrovnávací trefa Libora Hudáčka z přesilové hry, kterou rozhodčí nařídili právě po faulu na Vlacha. "Byl tam souboj u mantinelu s obráncem Dlapou. Já jsem do něj strčil, on mě píchnul hokejkou mezi nohy. Za mě to tedy byl z jeho strany jednoznačně faul a přesilovka pro nás," řekl sedmadvacetiletý útočník. "Šli jsme si za vyrovnáním celou třetí třetinu a přesilová hra nám hodně pomohla. Hned se nám lépe dýchalo. Kluci to pak dobře sehráli a povedlo se nám vyrovnat," pochvaloval si rodák z Paběnic nedaleko Čáslavi.

Liberecká domácí série výher proti Mladé Boleslavi se tak natáhla již na 21 zápasů v řadě. Bruslaři se pod Ještědem naposledy radovali z výhry v listopadu 2010. "Hodně se o tom mluví a píše, my hráči ale na tu sérii až tak nekoukáme. Chceme zkrátka vyhrát každý zápas a je jedno, s kým zrovna hrajeme. Jestli je to derby s Boleslaví nebo třeba zápas se Spartou, to neřešíme," řekl mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

Bílí Tygři si připsali čtvrtou výhru v řadě a dostali se do čela extraligové tabulky. Vítězství se ale znovu nerodilo lehce, Severočeši museli utkání opět otáčet. "Jsme rádi, že jsme to znovu zvládli otočit, opět se projevil charakter mužstva. Máme ohromně silný a odolný tým, kde jeden bojuje za druhého. Kabina je zdravá a už jsme několikrát ukázali, že dokážeme najít vnitřní sílu a zápasy otáčet. Stojí nás to ale hodně sil a určitě to takto nepůjde donekonečna. Byli bychom rádi, kdyby přišel zápas, ve kterém nebudeme muset dotahovat a budeme my tím týmem, který bude diktovat tempo hry," dodal Vlach.