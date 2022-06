Osvědčení odboje proti komunismu má Ctirad Mašín a další lidé ze skupiny

Praha - Osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu vydalo ministerstvo obrany Ctiradu Mašínovi, Milanu Paumerovi, Václavu Švédovi a Zbyňku Janatovi, kteří se počátkem 50. let minulého století postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce. Na semináři ve Sněmovně to oznámil ředitel ministerského odboru pro válečné veterány Pavel Kugler. Žádost o vydání osvědčení pro čtveřici lidí ze skupiny podaly spolky Centrum pro dokumentaci totalitních režimů a Pocta bratřím Mašínům. Řízení trvalo téměř pět let.

"Je to podle mého názoru skutečně přelomová věc. Jde o správní řízení, které zkoumalo všechny aktivity, které tito lidé učinili. Jasně rozhodlo, že podle zákona jsou účastníky třetího odboje a náleží jim úcta," řekl jeden z iniciátorů žádosti, historik Petr Blažek. Podotkl, že spolky mohly žádat jen o osvědčení pro členy skupiny in memoriam.

Další z iniciátorů, historik a poslanec ODS Pavel Žáček, zdůraznil, že Josef Mašín, jediný žijící člen skupiny, o certifikát žádat nepotřebuje. "O tom, co dělal, nikdy nepochyboval," uvedl. Ocenění členů skupiny Mašínu je podle Žáčka důležité pro českou společnost.

Sestra Josefa a Ctirada Mašínových, Zdena Mašínová uvedla, že je z udělení osvědčení u vytržení. "Režim byl teroristický, byl nesmírně tvrdý, nesmírně sadistický. Pokládali jsme za nutnost splnit odkaz našeho otce a proti tomuto teroru se postavit," zdůraznila.

Otec Josef Mašín byl účastníkem protinacistického odboje. Popraven byl 30. června 1942. Jeho manželce Zdeně Mašínově ministerstvo vydalo osvědčení účastníka odboje proti komunismu před třemi lety, stejně jako zbrojíři skupiny Vladimíru Hradcovi a jeho rodičům Miladě a Josefu Hradcovým.

Činnost odbojové skupiny bratří Mašínů vyvolává do současnosti spory. Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později i tři východoněmečtí policisté. Někteří lidé opakovaně požadují, aby bylo členům skupiny uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.

Na nejvyšší státní vyznamenání letos navrhla prezidentu Miloši Zemanovi všechny členy skupiny Sněmovna. Žáček míní, že Zeman návrhu nevyhoví. "Ale bylo to gesto dolní komory. Je to politický názor, velmi silný, Poslanecké sněmovny," uvedl.