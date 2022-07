Ostravský gynekolog: Prevenci podceňuje zhruba 30 procent žen

Ostrava - Přestože dostupnost gynekologické péče je v České republice jedna z nejlepších na světe, přibližně 30 procent žen nechodí k lékařům na pravidelné gynekologické prohlídky. Buďto je neabsolvují vůbec nebo jen ve velmi dlouhých intervalech. Ženy se pak do péče lékařů často dostanou až ve chvíli, kdy mají nějaký závažný zdravotní problém, a snižuje se tak šance na jejich úspěšnou léčbu. V rozhovoru pro ČTK to řekl primář oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava Marek Ožana.

"Pro ženu je v Česku velmi snadné využít preventivní prohlídky. I to, jaká je úhrada ze zdravotního pojištění, je na světě zcela výjimečné. České ženy mají obrovské štěstí, že když o sebe chtějí pečovat, tak mohou. Na prevence ale pečlivě a pravidelně chodí asi 70 procent žen," uvedl Ožana.

Podle něj se ženy často mylně domnívají, že gynekologická prevence je nezbytná pouze v době, kdy jsou mladé a sexuálně aktivní. "Domnívají se, že když se dostávají do seniorského věku, tak se jich gynekologie vůbec netýká. Měli jsme teď kumulaci případů, kdy jsme měli ženy mezi 55 a 70 lety, které nebyly 15 a více let vyšetřeny, a přišly s pokročilým nálezem zhoubného onemocnění, které je jen velmi obtížně nějak ovlivnitelné a není vyléčitelné. Nebylo by to tak, kdyby chodily na preventivní prohlídky," řekl Ožana. Dodal, že šlo o nádory děložního čípku, které jsou při včasném odhalení velmi dobře léčitelné.

Podle něj lze nezájem části ženské populace o gynekologickou prevenci vysvětlit podobně jako například odpor části společnosti k očkování. "Snažíme se říkat, že to je dobré, ale část populace s tím nikdy nebude souhlasit. Určitě existuje řada žen, které si říkají, že to je zbytečné a jim se nemůže nic stát," míní Ožana. Mimo to ale podle něj u gynekologických vyšetření sehrává roli i určitý ostych. "Mnohem jednodušší je to pro ženu, která to má jako vnitřní stereotyp a bere to jako součást svého ročního života," řekl primář.

Vliv na prevenci podle něj dočasně měla i covidová pandemie, zvláště v prvním covidovém roce 2020, kdy podle jeho zkušeností mířilo do ambulancí asi o deset procent žen méně. Loni se ale situace vrátila zpět do doby před pandemií.

Podle Ožany je gynekologie zřejmě nejvíce preventivně zaměřený obor z klinických odborných oborů. "Gynekolog je u preventivní prohlídky schopen naplnit program prevence karcinomu děložního čípku, ale provede i ultrazvukové vyšetření a může zjistit i rakovinu vaječníků, realizuje program prevence rakoviny prsu, protože posílá pacientky na mamograf, a může dělat i test okultního krvácení na stolici, což je prevence rakoviny tlustého střeva," uvedl Ožana. Podle něj jsou například přednádorové změny či počáteční nádory děložního čípku nebo těla děložního dobře léčitelné.

Pokud už ženy nechodí na preventivní prohlídky, měly by podle primáře určitě vyhledat pomoc odborníka v případě, že se u nich objeví jakékoliv nepravidelné krvácení. Obdobné je to i v případě neustupujícího svědění zejména na zevních rodidlech. Například nádory vaječníků ale mají většinou velmi nespecifické příznaky jako třeba zvětšení břicha, pocit nadýmání, poruchy trávení či nechutenství a subjektivní potíže se u pacientek objeví až u pokročilých stadií. I v případě nádoru vaječníků ale včasný záchyt zvyšuje šanci na úspěšnost léčby.