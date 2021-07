Ostravské zoo se podařil unikátní odchov želvy chrámové

Ostrava - Ostravské zoologické zahradě se podařil unikátní odchov želvy chrámové, která je ve volné přírodě ohrožena vyhubením. Odchov této sladkovodní želvy se v Ostravě povedl poprvé a je vzácný především v tom, že v rámci světových zoo je znám pouze z několika málo institucí. Za poslední rok nebyl zaznamenán v žádné zoo, kromě ostravské. Novinářům to sdělila mluvčí zahrada Šárka Nováková.

Želvy chrámové obývají expozici Sloní džungle v pavilonu slonů. V zahradě je jeden samec a dvě samice. Snůšku sedmi vajec chovatelé z expozice, kde nebyly stabilní podmínky k inkubaci, přemístili do speciální líhně pro plazy v zázemí zoo. "U želv se při vyšších teplotách většinou líhnou samičky, při nižších samečkové. Proto byla vejce v inkubátoru rozdělena do dvou teplotních režimů. Čtyři vejce byla umístěna v teplotě 28,5 stupně Celsia a tři vejce v teplotě 30 stupňů Celsia," řekla Nováková.

"Délka inkubace u těchto želv trvá zhruba 108 až 115 dnů. V teplejší líhni, kde jsme očekávali líhnutí samiček, se nevyklubalo ani jedno mládě. V chladnější líhni se vylíhla čtyři mláďata – samečci," uvedla mluvčí. Mláďata jsou zatím stále v chovatelském zázemí a podle Novákové prospívají dobře.

Zoo Ostrava chová želvy chrámové od roku 2010, kdy získala jednoho samce a dvě samice ze záchranné stanice v Hongkongu, kam se zvířata dostala jako konfiskáty. Jedna ze samic uhynula po třech letech, další dva jedinci žijí v zoo dodnes. Třetím obyvatelem Sloní džungle je samice dovezená z německé zoo v Kolíně nad Rýnem v roce 2015. "Aktuálně se tato vzácná sladkovodní želva chová jen ve čtyřech evropských zoologických zahradách, šesti severoamerických a deseti asijských. Podle našich informací se je doposud podařilo rozmnožit jen ve dvou až třech zoo na celém světě. Za poslední rok byl úspěšný odchov pouze v Ostravě," řekla Nováková.

Želva chrámová se v přírodě vyskytuje na území Thajska, Kambodže, Laosu, Vietnamu a Malajsie. Živí se vodními rostlinami a do vody spadlými plody. Nově je řazena mezi kriticky ohrožené druhy. V buddhistických zemích je věřící nosí do chrámů, odtud pochází i název želvy. "Mniši je vypouštějí do chrámových jezírek nebo do přírody, často však do nevhodných podmínek, kde želvy později hynou. Ochotně také vykupují tato zvířata i na tržištích, čehož ale zneužívají obchodníci, kteří želvy záměrně chytají a mnichům prodávají. Vysokému stupni ohrožení čelí rovněž kvůli ztrátě přirozeného prostředí a proto, že je oblíbenou pochoutkou," doplnila mluvčí.