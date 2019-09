Ostravská ČSSD se proti rušení organizací chce bránit soudně

Ostrava - Ostravští sociální demokraté se chtějí soudně bránit proti nedávnému rozhodnutí předsednictva strany zrušit většinu místních organizací. Zatím stále čekají na písemné vyhotovení rozhodnutí předsednictva, řekla dnes ČTK předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková. ČSSD nechce její vyjádření komentovat, řekla na dotaz ČTK stranická mluvčí Barbora Gavenda.

Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD. Zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Předsednictvo pak předminulý týden rozhodlo, že většina ostravských místních organizací přijde o licenci.

"Stále nejsme o rozhodnutí nějak oficiálně vyrozuměni. Samozřejmě chceme přistoupit k nějakému řešení, na tom jsme se shodli, zřejmě tedy soudně, protože jinou možnost nemáme," uvedla Vajdíková. Šlo by zřejmě o hromadnou žalobu. "Byli jsme omezeni na našich právech být voleni a volit," vysvětlila předsedkyně ostravské ČSSD. "Jsme stále členové, ale nemáme teď žádná práva," dodala.

Zatím ale členové ČSSD o rozhodnutí předsednictva vědí jen z médií, oficiální písemné stanovisko jim stále chybí. Vajdíková předpokládá, že s ohledem na to, že se jednalo o rozhodnutí předsednictva, mělo by písemné vyrozumění dorazit z kanceláře ústředního tajemníka, kterým je Michal Kucián. "Jedná se o vnitrostranickou záležitost a jako takovou ji nekomentujeme. Jediné, co lze říci, že vše probíhá dle vnitrostranických pravidel," sdělila ČTK mluvčí ČSSD Gavenda.

Vajdíková už dříve uvedla, že rozhodnutí se dotkne 293 členů. Většina prý do jiných organizací nechce, strana by tak ve městě mohla ztratit většinu členů. Podle předsedkyně jde fakticky o likvidaci ČSSD v Ostravě.

Domnívá se, že černé duše odstranila přeregistrace před dvěma lety. Ministr kultury a regionální lídr ČSSD v posledních sněmovních volbách Lubomír Zaorálek ale nedávno prohlásil, že přeregistrace nebyla s to pomoci. Ostravská organizace byla podle něj v degenerovaném stavu a působili v ní nedůvěryhodní lidé.

Ostravská ČSSD, která má v krajské metropoli 415 členů, se dlouhodobě potýká s vnitřními spory i s problémy ve vztahu s krajským vedením. V listopadu 2016 sociální demokraté odvolali tehdejšího předsedu ostravské ČSSD Lumíra Palyzu. Ústřední kontrolní komise strany ale v lednu 2017 vyhověla stížnosti a konference se musela opakovat. Palyza byl odvolán znovu a předsedkyní se stala Vajdíková. Krajský výbor pak navrhl přeregistraci, kvůli které byla strana dlouho bez vedení a musela volit nové. Vajdíková se potřetí stala předsedkyní v říjnu 2017.

Moravskoslezský kraj i Ostrava byly dlouhá léta baštou ČSSD. V roce 2012 ČSSD v krajských volbách získala 27,4 procenta a měla hejtmana. O čtyři roky později skončila v opozici s výsledkem 16,6 procenta. Ve sněmovních volbách v roce 2013 zvítězila s 26,38 procenta, v roce 2017 výsledek spadl na 8,83 procenta. V loňských komunálních volbách v Ostravě si ČSSD výrazně pohoršila, když získala 5,53 procenta hlasů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu má pouhé tři mandáty.