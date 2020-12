Ostrava zvítězila v Boleslavi a v lize počtvrté za sebou vyhrála

Mladá Boleslav - Fotbalisté Ostravy ve 12. kole první ligy vyhráli 3:1 v Mladé Boleslavi. Baník rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili Dyjan Carlos de Azevedo a Daniel Tetour. Krátce po přestávce snížil Jiří Klíma, ale pojistku přidal v nastavení střídající David Buchta. Slezané zvítězili v lize počtvrté za sebou a poskočili na šesté místo neúplné tabulky, navíc mají k dobru dvě odložená utkání. Boleslav nevyhrála ani ve druhém duelu po návratu trenéra Karla Jarolíma, z posledních čtyř kol získala jediný bod a je patnáctá.

Baník byl od úvodu první půle aktivnější a lépe kombinoval. V osmé minutě pálil z dálky jen kousek nad hostující Stronati, který v minulosti hrával za Boleslav. Na druhé straně se dostal do šance Fulnek a Laštůvka měl s jeho zakončením plno práce.

Po půlhodině hry aktivnější hosté otevřeli skóre. Tetour přihrál do strany na De Azeveda, který si zasekl míč a přízemní střelou na zadní tyč překonal Mikulce. Brazilský ofenzivní hráč skóroval počtvrté v ligové sezoně.

Čtyři minuty před pauzou Baník zvýšil po pěkné kombinační akci svůj náskok. Po centru na zadní tyč si tentokrát De Azevedo s Tetourem vyměnili role a brazilský křídelník zpětnou hlavičkou připravil pro spoluhráče snadný gól. Tetour se trefil v lize za Slezany vůbec poprvé od letního příchodu z Dukly.

Domácí trenér Jarolím před druhým poločasem hned třikrát střídal a poslal na trávník čerstvé Graiciara, Douděru a Túlia. Mladoboleslavští se brzy dostali zpět do utkání. Mazáň v 51. minutě nacentroval do vápna a hlavičkující Jiří Klíma procpal míč přes Laštůvku za čáru. Domácí útočník navázal na dva góly z minulého kola, jimiž zajistil remízu 2:2 v Opavě.

V 73. minutě mohl vyrovnat Douděra, ale Laštůvka jeho tvrdou ránu ze strany vyrazil. Na opačné straně mohl Baníku pojistit náskok Tetour, ve velké šanci však Mikulce nepřekonal.

Pojistku tak přidal až v první minutě nastavení střelou na zadní tyč střídající Buchta, který se v nejvyšší soutěži prosadil podruhé. Baník porazil Boleslav poprvé od září 2014 a po deseti ligových zápasech.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "První poločas jsme byli totálně mimo hru, připadal jsem si jak v Jiříkově vidění. Dá se říct, že jsme zaostávali ve všem. Byli jsme daleko od hráčů Ostravy, nebyli jsme si schopni třikrát přihrát balon. Navíc jsme ještě dvakrát inkasovali po našich hloupých ztrátách, u druhé branky jsme nedohráli situaci v šestnáctce. První poločas byl pro mě zklamání. Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny na základě toho, co jsme viděli. Chtěli jsme naši hru oživit. Myslím, že druhý poločas snesl trochu přísnější měřítko. Podařilo se nám celkem brzy vstřelit kontaktní branku, věřil jsem, že ještě něco můžeme s výsledkem udělat. Bohužel se to nepodařilo a rozhodl třetí gól po naivní ztráta podobně jako při tom prvním. Na nás teď je, abychom mužstvo připravili tak, abychom na to, co bylo nevydařené, zapomněli."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Dosáhli jsme cenného vítězství venku, myslím, že zaslouženého. Dnes musíme být spokojeni i s výkonem. První půle byla trochu výš než ta druhá, ale nedalo se asi předpokládat, že celou dobu budeme tak dominantní. První poločas jsme měli výborný pohyb. Byli jsme agresivní, kvalitní v kombinaci a dali jsme dva krásné góly. V poločase jsme říkali, abychom od toho neustoupili, byli dál aktivní. To se nám ne úplně dařilo, i když domácí neměli žádný velký tlak. Ale poměrně laciný gól je vrátil do hry. Pak šli za vyrovnáním, ale my jsme nebránili úplně špatně. Měli jsme tutovku Tetourem, mohli jsme to rozhodnout dříve. Nakonec se nám to podařilo v 90. minutě, za což jsme rádi. Asi budeme muset na zápasy lítat častěji, protože podle výkonu v první půli to bylo dobré. Jsme rádi, že se nám teď daří. Je to hodně o psychice. Po těch třech vítězstvích to bylo vidět na sebevědomí."

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 1:3 (0:2)

Branky: 51. Jiří Klíma - 30. De Azevedo, 41. Tetour, 90.+1 Buchta. Rozhodčí: Hocek - Melichar, Novák. ŽK: Túlio (Boleslav). Bez diváků.

M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel (46. Douděra), Kulhánek (46. Túlio), Budínský, Janošek (67. Ikaunieks), Mazáň - Jiří Klíma, Fulnek (46. Graiciar). Trenér: Jarolím.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (81. Buchta), Jánoš, Tetour (81. Kuzmanovič), Kaloč, Potočný (90. Šašinka) - Zajíc (74. Holzer, 90. Pokorný). Trenér: Kozel.