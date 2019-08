Ostrava ukončila domácí nezdary vítězstvím 4:2 nad Bohemians 1905

Ostrava - Fotbalisté Ostravy v pátém kole první ligy vyhráli 4:2 nad Bohemians 1905. Přestože domácí znovu prohrávali 0:1, dokázali skóre otočit hlavně zásluhou dvou gólů Nemanji Kuzmanoviče. Baník na domácí půdě naplno zabodoval po sérii pěti zápasů, ve kterých uhrál jediný bod. Ostrava porazila "Klokany" v pátém soutěžním utkání za sebou.

Ostravský přízrak domácí nezdarů se rychle vyjevil i v dnešním utkání. Po chybě uprostřed hřiště se hosté v 17. minutě rychle dostali do přečíslení, které Hronek z pravé strany vyřešil prudkou střelou mezi nohy Budinského. "Klokani" se v soutěžních duelech s Ostravou dočkali gólové radosti po 409 minutách.

Inkasovaný gól byl však tentokrát spouštěčem tlaku Ostravy. Domácí se usadili na útočné polovině a ve 24. minutě jim parádně vyšel kontr z pravého křídla: balon zatáhl Fillo, po jeho centru se ve vápně zorientoval Kuzmanovič a nechytatelně zavěsil.

Baník nadále hrozil zejména Smolou, ke kterému se sbíhaly balony z ostravských křídel. Ve 30. minutě další Smolovu nepříjemnou hlavičku Valeš vyrazil pouze před sebe a Šindelář míč přes ležícího brankáře dotlačil za čáru, byť hosté protestovali, že balon celým objemem za lajnou nebyl.

Domácí nepolevili v aktivitě ani po změně stran. Parádní průnik de Azeveda zakončený nebezpečnou střelou Valeš zneškodnil. Pak do vývoje promluvili na chvíli Pražané a Fillův faul na Vodháněla z penalty potrestal Vacek.

Ostrava si ale po třech minutách vzala vedení nazpět. Agilní De Azevedo posunul míč za obranu na rozběhnutého Kuzmanoviče, který bez přípravy podélnou střelou rozvlnil síť.

Ještě klidnější mohl být Baník o dalších pět minut později. Smola si na malém vápně našel Fleišmanův centr a jeho několikátá hlavička v utkání už skončila v síti.

Ještě v 77. minutě mohl koncovku zdramatizovat Keita, ale jeho pokus hlavou zastavila tyč ostravské branky. Pražané tak ani v třetím utkání aktuálního ročníku venku nebodovali.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bohemka praktikovala tradiční způsob hry, a když začala napadat, tak to nebylo jednoduché. V momentě, kdy se dostali k bráně, tak byli nebezpeční. Když se tam dostali poprvé, tak z toho byl gól. Mužstvo ale ukázalo morální sílu, otočilo to. Nakonec přežilo i druhý krizový moment po vyrovnání. Tlačili jsme tak dlouho, až jsme to přetlačili na naši stranu. Byl dobrý tah ke Kuzmanovičovi přivést Smolu. Je silný v soubojích, neprohrává důležité souboje. Kuzmanovič je chytrý, jsou tam jisté návyky, proto vedle něj nastupuje. Dokáže se rychle zorientovat, oba jsou góloví."

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Do zápasu jsme vstoupili průměrně, nicméně jsme vstřelili gól. Ten nám ale vůbec nepomohl k uklidnění nebo zlepšení. Dělali jsme všechno špatně. Byli jsme pomalí, všude pozdě, dostupovali jsme pozdě, nevraceli jsme se, nezdvojovali, nevyplňovali prostory. Z hlediska organizace hry, kdybychom to porovnali se zápasem s Plzní, tak to byl jen odvar toho, jak jsme se prezentovali před týdnem. Za stavu 1:2 v poločase to bylo ještě dobré, dalo se to hrát. Trochu se to zlepšilo s naším pohybem, v první půli jsme byli zapíchlí jako panáci, ale bylo to málo. Přesto, že jsme vyrovnali na 2:2, pak jsme ale poměrně brzo dostali na 2:3. Venku dostáváme hodně gólů."

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:2 (2:1)

Branky: 24. a 64. Kuzmanovič, 29. Šindelář, 69. Smola - 17. Hronek, 61. Vacek z pen. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Pečenka. ŽK: Fillo - Valeš, Hronek, Hašek (trenér). Diváci: 8350.

Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo (81. Granečný) - Kuzmanovič (90. Pokorný), Smola (75. Diop). Trenér: Páník.

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek (76. Ugwu), Podaný - Hronek (46. Vaníček), Keita, Vodháněl (82. Nečas). Trenér: Hašek.